Kostenlos für iPhone, iPad und Apple Watch: Apple verteilt Geschenk

Zum Pride Month legt Apple nach: Neue Hintergrundbilder stehen zur Verfügung – kostenlos und mit starkem Symbolcharakter. Außerdem gibt es ein exklusives Armband für die Apple Watch, das sich ganz individuell gibt.

Apple präsentiert Pride-Kollektion 2025

Mit neuen Pride-Hintergrundbildern für iPhone, iPad und Apple Watch sowie einem frischen Sportarmband für die Apple Watch bereitet sich Apple auf den Pride Month im Juni vor. Die neuen Inhalte sollen mehr als nur hübsche Extras sein, heißt es. Laut Apple spiegeln sie die Vielfalt und Individualität der LGBTQ+-Community wider. Während das Wallpaper und das neue Watchface kostenlos mit einem kommenden Software-Update verteilt werden, ist das Armband ab sofort für 49 Euro erhältlich.

Das „Pride Edition Sportarmband“ für die Apple Watch zeigt Regenbogenstreifen in verschiedenen Formen und Größen. Jede Variante ist laut Hersteller ein handgefertigtes Unikat. Apple setzt dabei auf ein spezielles Fertigungsverfahren: Einzelne farbige Streifen werden zusammengepresst, wodurch feine Unterschiede zwischen den Bändern entstehen.

Das neue Designkonzept zeigt sich auch auf den Bildschirmen der Nutzer. Die Apple Watch erhält ein „Pride Harmony“-Zifferblatt, bei dem sich Regenbogenstreifen dynamisch bewegen und beim Anheben des Handgelenks große Zahlenformen bilden.

Apple präsentiert die Pride-Kollektion 2025. (© Apple)

Auch die Hintergrundbilder für iPhone und iPad spielen mit Bewegung. Die Farben ändern sich, wenn das Gerät entsperrt wird. Verfügbar sind sie mit den bald kommenden Updates auf watchOS 11.5, iOS 18.5 und iPadOS 18.5. Einen genauen Termin hat Apple bislang noch nicht genannt.

Apple: Spende an LGBTQ+-Community

Wie in den vergangenen Jahren geht ein Teil des Erlöses der Pride-Kollektion an Organisationen, die sich für queere Menschen einsetzen. Dazu gehören unter anderem GLSEN, The Trevor Project und ILGA World. Apple erklärt dazu, dass das Unternehmen seit Jahren eng mit diesen Gruppen zusammenarbeitet und deren Ziele aktiv unterstützt.

Mehr zur aktuellen Apple Watch im Video:

Apple stellt die Watch Series 10 vor

