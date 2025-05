iOS 19: Apple verrät schon jetzt offiziell erste iPhone-Features

Barrierefreiheit neu gedacht – was iOS 19 möglich macht, war bisher Science-Fiction.

Neue Bedienungshilfen in iOS 19 fürs iPhone enthüllt

Obwohl die WWDC – Apples Entwicklerkonferenz – erst am 9. Juni startet, lässt der iPhone-Hersteller bereits jetzt die Katze aus dem Sack und enthüllt ganz offiziell die ersten neuen Funktionen von iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, watchOS 12 und visionOS 3 (Quelle: Apple). Dabei handelt es sich um neue Bedienungshilfen für eine barrierefreie Nutzung von iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und Apple Vision Pro.

Anlass ist der bevorstehende Welttag der Barrierefreiheit (Global Accessibility Awareness Day), der jährlich am dritten Donnerstag im Mai begangen wird. Apple nutzte bereits in den vergangenen Jahren diesen Zeitpunkt, um neue Bedienungshilfen vorzustellen – so auch in diesem Jahr. Im Folgenden sind einige der wichtigsten Features kurz zusammengefasst:

App Store und iOS 19:

Labels mit Angaben zur Barrierefreiheit im App Store: Zeigen auf Produktseiten an, ob Apps Funktionen wie VoiceOver, Sprachsteuerung, große Schrift, Kontrast etc. unterstützen.

Reader für Barrierefreiheit: Systemweiter Lesemodus mit anpassbarer Schrift, Farbe, Zeilenabstand und Vorlesefunktion für iPhone, iPad, Mac und Vision Pro.

Zugriff auf Braille (Braille Access): Macht iPhone, iPad, Mac und Vision Pro zu Braille-Notizgeräten inkl. App-Starter, BRF-Dateien, Nemeth-Braille und Live-Untertiteln.

Neue Lupe für den Mac: Live-Vergrößerung über iPhone- oder USB-Kameras, Unterstützung mehrerer Ansichten und Integration in den Barrierefreiheits-Reader.

Live-Untertitel auf der Apple Watch: Überträgt gesprochene Inhalte vom iPhone in Echtzeit als Untertitel auf die Apple Watch – nützlich für schwerhörige Nutzer und Nutzerinnen.

Neue Steuerungs- und Eingabemöglichkeiten:

Brain-Computer-Interface (BCI)-Integration: Steuerung von Geräten ohne körperliche Bewegung über Gehirnsignale (Switch Control).

Eye Tracking & Head Tracking: Verbesserte Auswahlfunktionen, neue Timer und QuickPath-Eingabe für barrierefreie Steuerung über Blick und Kopfbewegung.

Verbesserte Sprachsteuerung: Neuer Programmiermodus in Xcode, geräteübergreifende Synchronisation des Vokabulars und Unterstützung zusätzlicher Sprachen.

Die Funktion „Live Mithören" wird auf der Apple Watch um neue Features ergänzt – darunter Echtzeit-Untertitel.

Vision Pro:

Erweiterte Zoom- und VoiceOver-Funktionen: Zoom auf reale Objekte, Umgebungsbeschreibung per KI, Dokumentenerkennung und API für barrierefreie Drittanbieter-Apps.

Zusätzliche Features:

Musikhaptik: Feinere Haptiksteuerung für Musik – etwa Vibration nur für Gesang sowie anpassbare Intensität.

Geräusch- und Namens­erkennung: Das iPhone erkennt Umgebungsgeräusche (z. B. Hupen, Babyweinen) oder wenn der eigene Name gerufen wird.

Einstellungen für Bedienungshilfen teilen: Ermöglicht das temporäre Übertragen von Bedienungshilfe-Einstellungen auf andere Geräte – praktisch bei geliehenen oder öffentlichen Geräten.

Updates für CarPlay: Unterstützung für großen Text und Geräuscherkennung auch für Außengeräusche und Babyweinen im Fahrzeug.

Eigene Stimme (Personal Voice): Erstellbar in unter einer Minute mit nur zehn Sätzen – jetzt auch auf Spanisch (Mexiko) verfügbar.

Apples Fahrplan für iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, watchOS 12 und visionOS 3 sieht vor, über die kommenden Monate entsprechende Vorabversionen für Entwickler und öffentliche Beta-Tester bereitzustellen. Die finale Veröffentlichung für die Allgemeinheit ist für den September geplant.