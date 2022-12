Apple liefert wie versprochen mit dem Satelliten-Notruf für Deutschland ein wichtiges und vielleicht sogar lebensrettendes Feature fürs iPhone 14 nach. Apples aktuelles Smartphone kann hierzulande jetzt mehr – ganz ohne Aufpreis.

In Notsituationen, in denen kein Mobilfunksignal und auch kein WLAN zur Verfügung steht, können iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max auf eine Satellitenverbindung zugreifen und so ein Notruf-SOS absetzen. Zum Verkaufsstart der neuen Handys war der neue Dienst zunächst noch nicht verfügbar. Jetzt startet dieser aber in den USA und Kanada, wie Apple in einer Pressemitteilung verkündet (Quelle: Apple).

iPhone 14: Notruf-SOS über Satellit ab Dezember auch hier

Ebenso unterstützt Apples App „Wo ist?“ das neue Feature. Anwender können so ihren Standort per Satellit Freunden und Familie mitteilen, während sie außerhalb des regulären Mobilfunknetzes unterwegs sind. Auch diese wissen dann im Notfall, wo die Liebsten zu finden sind. Systemvoraussetzung für beide Funktionen ist iOS 16.1 oder neuer.

So funktioniert der Notruf über Satellit auf dem iPhone:

iPhone 14 – Notruf-SOS über Satellit

Bereits im September versprach Apple, dass 2022 auch noch weitere Länder das lebensrettende Feature des iPhone 14 erhalten sollen, hielt sich mit ausdrücklichen Ankündigungen aber zurück. Jetzt wird der iPhone-Hersteller in besagter Pressemitteilung erstmals konkreter. So soll Notruf-SOS über Satellit noch im Dezember dieses Jahres auch in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Irland ausgerollt werden. Ein genaues Datum nennt Apple nicht, gibt’s sich somit in Theorie noch Zeit bis maximal zum 31.12.2022.

Eine erfreuliche Wendung in Anbetracht vorheriger Negativbeispiele der Internationalisierung bei Apple. Erinnert sei beispielsweise an Apple Pay. Auf den Smartphone-Bezahldienst mussten deutsche Nutzerinnen und Nutzer über vier Jahre lang warten, Apples eigene Kreditkarte „Apple Card“ (eingeführt im Sommer 2019) ist dagegen auch heute noch nicht bei uns verfügbar.

Für extreme Situationen wünscht sich der eine oder andere Nutzer vielleicht auch ein robusteres iPhone – bisher nur ein Traum:

Notruf-Dienst zwei Jahre lang kostenlos

Wichtig zu wissen: Ab dem Zeitpunkt der Aktivierung ist der Notruf-SOS-Service über Satellit zwei Jahre lang kostenfrei nutzbar. Spätestens ab 2024 will Apple damit also Geld verdienen, schweigt aber noch zu den Kosten. Wahrscheinlich muss die eigentliche Kalkulation erst noch vorgenommen werden. Apple will sich aktuell noch nicht festlegen und setzt sich selbst eine Frist bis in zwei Jahren.