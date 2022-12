Samsung wird mit dem Galaxy A54 schon bald den Nachfolger des Galaxy A53 vorstellen. Wie jetzt bekannt wurde, soll das nächste Mittelklasse-Smartphone ordentlich an Leistung zulegen. Doch das gilt nicht für alle Bereiche, wie sich bei näherer Betrachtung zeigt.

Samsung Galaxy A54 erhält schnelleren Prozessor

Samsung möchte die Mittelklasse weiter verbessern. Beim Galaxy A54 soll deswegen mit dem Exynos 1380 ein neuer Prozessor zum Einsatz kommen, der eine deutlich höhere Leistung besitzt. Ein nun aufgetauchter Benchmark enthüllt schon vorab, dass die Leistung spürbar steigen wird. Demnach soll die Multi-Core-Performance um 50 Prozent wachsen (Quelle: SamMobile). Alle Aufgaben, die mit mehreren Kernen berechnet werden müssen, würden so deutlich schneller umgesetzt. Das Galaxy A54 würde damit wieder auf ein Level mit dem Galaxy A52s 5G kommen, wenn man sich die Werte im Benchmark anschaut:

Samsung Galaxy A52s 5G: Single: 712 & Multi: 2.635

Samsung Galaxy A53: Single: 676 & Multi: 1.765

Samsung Galaxy A54: Single: 776 & Multi: 2.599

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es aber. Der Exynos 1380 im Samsung Galaxy A54 wird in der Single-Core-Performance kaum schneller und bleibt so auf dem Level des Galaxy A53. Das Galaxy A54 würde also nur in bestimmten Fällen einen Performance-Boost erhalten, wenn auch wirklich mehr Kerne benutzt werden.

Was ändert sich noch beim Samsung Galaxy A54?

Samsung will beim Galaxy A54 auf die 64-MP-Hauptkamera verzichten und auf einen größeren 50-MP-Sensor setzen, der eine bessere Bildqualität ermöglicht. Zudem soll es sich dabei nur um eine Triple-Kamera handeln, denn ein überflüssiger Sensor fliegt raus. Etwas mehr könnt ihr auch bei der Akkulaufzeit erwarten. Der Akku soll eine etwas höhere Kapazität besitzen und so auf 5.100 mAh kommen. In Kombination mit effizienteren Komponenten könnte die Akkulaufzeit dadurch spürbar höher ausfallen. Ansonsten soll die Optik verändert werden. Die Smartphones sollen mehr wie das Galaxy S23 aussehen und ein einheitliches Design besitzen.