Samsung versorgt unaufhörlich immer mehr Galaxy-Geräte mit dem großen Software-Update auf Android 13 und One UI 5.0. Jetzt hat es mit dem Galaxy Tab S7 FE ein Android-Tablet erwischt, welches durch sein Preis-Leistungs-Verhältnis als echter Geheimtipp gilt und mit dem Upgrade ordentlich aufgewertet wird.

Samsung Galaxy Tab S7 FE erhält Software-Update

Das Samsung Galaxy Tab S7 FE erfreut sich als großes Android-Tablet mit Stift und kleinem Preis großer Beliebtheit. Bei Amazon gibt es mit 4,7 von 5 Sternen fast eine perfekte Wertung (bei Amazon anschauen). Entsprechend ist es auch wichtig, dass Samsung eine gute Update-Politik pflegt. Nachdem schon einige Android-Tablets von Samsung auf Android 13 aktualisiert wurden, ist jetzt auch das Galaxy Tab S7 FE an der Reihe. Ab sofort wird in Europa das große One-UI-5.0-Update ausgerollt (Quelle: SamMobile). Enthalten ist direkt der Sicherheitspatch vom Dezember, sodass ihr auf dem neuesten Stand seid.

Mit dem Update auf Android 13 und One UI 5.0 wird das Samsung Galaxy Tab S7 FE um einige neue Eigenschaften erweitert, die das Betriebssystem von Google betreffen. Zudem gibt es mit One UI 5.0 auch viele Änderungen an der Oberfläche. Dazu zählen einige neue Anpassungsmöglichkeiten, beispielsweise vom Sperrbildschirm und vieles mehr. Mit dem Dezember-Update werden zudem viele kritische Sicherheitslücken geschlossen. Wenn euch das Update also angeboten wird, solltet ihr es direkt installieren. Da der Rollout in Wellen passiert, könntet ihr aber erst in einigen Tagen versorgt werden.

Das ändert sich mit Android 13 und One UI 5.0 auf eurem Samsung-Gerät:

Samsung liegt mit Updates gut im Zeitplan

Samsung hält mit dem straffen Rollout von Android-13-Updates weiter am Vorhaben fest, alle relevanten Geräte bis zum Jahresende mit Android 13 und One UI 5.0 zu versorgen. In den letzten Tagen kamen wieder viele Geräte hinzu. Wenn ihr also ein relativ aktuelles Handy oder Tablet habt, solltet ihr checken, ob euch Android 13 nicht vielleicht schon angeboten wird.

