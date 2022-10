Samsung will bei seinen Mittelklasse-Smartphones weiter nachlegen, um das Interesse an den bezahlbaren Handys zu steigern. Jetzt wurde bekannt, dass Samsung eine magische Grenze überschreiten will. Zwar nicht viel, doch damit könnte sich das südkoreanische Unternehmen von der Konkurrenz abheben. Es geht um den Akku.

Samsung Galaxy A54 mit größerem Akku erwartet

Samsung hat den Akku des aktuellen Galaxy A53 im Vergleich zum Vorgänger Galaxy A52 und A52s schon deutlich vergrößert. Er fällt bei dem Galaxy A53 (Test) mit 5.000 mAh schon sehr üppig aus und sorgt für eine lange Laufzeit. Das reicht Samsung aber nicht. Laut neuesten Informationen soll der Akku beim Galaxy A54 noch einmal etwas vergrößert werden. Dieses Mal ist der Schritt mit 100 mAh mehr zwar deutlich kleiner, doch der Akku des Galaxy A54 soll so auf 5.100 mAh anwachsen (Quelle: SamMobile).

Samsung überschreitet mit dem 5.100-mAh-Akku die magische Grenze von 5.000 mAh und bietet damit im Vergleich zur Konkurrenz einen der größten Akkus in der Klasse. Ob sich das positiv auf die Laufzeit auswirken wird, müssen wir abwarten. Klar ist aber, dass Samsung sich nicht ausruht und weiter nachbessern möchte. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Samsung im Galaxy A54 eine bessere 50-MP-Kamera verbauen möchte. Außerdem soll die Tiefen-Kamera gestrichen werden, die sowieso überflüssig war. Das alles klingt nach vielen guten Entscheidungen, um das Galaxy A54 im kommenden Jahr interessanter zu machen.

Was die A-Klasse-Smartphones so drauf haben, könnt ihr im Video sehen:

Samsung Galaxy A53 5G und A33 5G: Highlight vorgestellt

Samsung Galaxy M54 mit viel größerem Akku

Die A-Klasse von Samsung ist deutlich bekannter als die M-Klasse. Dabei solltet ihr Letztere nicht einfach ignorieren, wenn ihr eine lange Laufzeit bei einem Smartphone sucht. Das kommende Galaxy M54 soll nämlich einen 6.000-mAh-Akku mitbringen. Dieses Modell würde also noch einmal eine deutlich höhere Akkulaufzeit erhalten. Die M-Klasse fliegt etwas unter dem Radar vieler Menschen, könnte aber durchaus eine interessante Wahl sein, wenn ihr besonders auf den Punkt der Akkulaufzeit angewiesen seid.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.