Huawei bekommt immer mehr Steine in den Weg gelegt. Trotzdem möchte das chinesische Unternehmen auf dem Smartphone-Markt weitermachen und soll jetzt sogar die eigene Strategie zur Veröffentlichung neuer Modelle geändert haben. Damit bekommen Xiaomi und Samsung stärkere Konkurrenz.

Huawei P60 und Mate 60 schon im März?

Eigentlich verfolgt Huawei eine ähnliche Smartphone-Strategie wie Xiaomi und Samsung. Es werden in der ersten und zweiten Jahreshälfte neue Top-Handys nach Europa gebracht. Genau diese Strategie soll sich laut neuesten Informationen ändern. Statt einem P-Serie-Smartphone in der ersten Jahreshälfte und einem Mate-Serie-Smartphone in der zweiten Jahreshälfte soll jetzt alles im März 2023 vorgestellt werden. Es soll sowohl das Huawei P60 als auch das Huawei Mate 60 zur gleichen Zeit geben (Quelle: GizChina).

Samsung wird um die Zeit herum seine neuen Galaxy-S23-Smartphones vorstellen und auf den Markt bringen. Bei Xiaomi wird es ähnlich sein. Das Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro wurden schon in China enthüllt und sollen bald nach Europa kommen. Es würde also zu einem Dreikampf der Smartphone-Giganten kommen. Huawei ist aber im Nachteil, denn das Unternehmen hat weiterhin keinen Zugriff auf 5G-Technologie und kann auch keine Google-Apps und -Dienste vorinstallieren. Dafür sollen die neuen Huawei-Handys mit herausragenden Kameras punkten.

Das Huawei Mate 50 Pro wurde gerade erst vorgestellt:

Falt-Handy von Huawei später im Jahr

In der zweiten Jahreshälfte könnte Huawei dann neue Falt-Handys enthüllen und damit im Grunde die Strategie von Samsung kopieren. In der ersten Jahreshälfte gibt es die normalen Smartphones und später im Jahr die faltbaren Geräte. Durch die vielen Einschränkungen wird es Huawei in jedem Fall nicht leicht haben, viele Smartphone-Verkäufe in Europa zu generieren. Zuletzt wurde bekannt, dass die US-Regierung Huawei jetzt auch den Zugriff auf Banken verwehren will. Die Situation spitzt sich also zu.

