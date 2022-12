Nicht nur Xiaomi will es vor dem Jahreswechsel noch einmal wissen. Auch Motorola wird mit dem Moto X40 ein High-End-Smartphone vorstellen, das es in sich hat. Kurze Werbevideos zeigen, wozu das Motorola-Handy fähig ist. Auch einige technische Daten sind vorab aufgetaucht.

Motorola Moto X40 in Videos zu sehen

Xiaomi hat mit dem Xiaomi 13 und 13 Pro vorgelegt und Motorola folgt bald mit dem Moto X40. Am 15. Dezember wird das neue Top-Smartphone offiziell in China enthüllt. Motorola hatte schon bestätigt, dass das Handy nach IP68 wasserdicht sein wird. Eine Eigenschaft, die die vorherigen Top-Handys von Motorola nicht unterstützten. Umso stärker will Motorola darauf den Fokus legen. Ein geleaktes Video zeigt, wie ein Taucher das Moto X40 zum Filmen benutzt:

Ganz so blauäugig würden wir an die Sache aber nicht herangehen, denn IP68 deckt ein Untertauchen nur im Süßwasser für maximal 30 Minuten und bis zu 1,5 Meter Tiefe ab. Im Video sieht das deutlich tiefer aus. Im Meer mit Salzwasser kann euer Handy beschädigt werden.

Das zweite Video ist sogar noch interessanter, denn dort bestätigt Motorola einige Spezifikationen des Moto X40. So kommt der Snapdragon 8 Gen 2 zum Einsatz, der für eine hohe Performance sorgen soll. Es gibt 512 GB internen Speicher und 12 GB RAM. Weiterhin lässt sich der 4.600-mAh-Akku mit 125 Watt in kürzester Zeit aufladen. Damit übertrumpft Motorola beide neuen Xiaomi-Handys, die mit 67 und 120 Watt laden. Außerdem soll die Kamera eine gute Bildstabilisierung bieten. Motorola vermarktet das Handy als SUV mit V8-Motor. Also ein ziemlich dickes Ding mit viel Leistung.

Was das aktuelle Motorola-Handy drauf hat, zeigen wir euch im Video:

Vorstellung des Moto X40 steht kurz bevor

Das alles klingt sehr vielversprechend. Am 15. Dezember wird Motorola das Moto X40 offiziell enthüllen. Die Präsentation findet in China statt und dort soll das Handy auch vorerst erscheinen. International soll es als Motorola Edge 40 Pro oder Ultra vermarktet werden. Wie bei Xiaomi und anderen chinesischen Herstellern findet die Vorstellung für den internationalen Markt immer etwas später statt.