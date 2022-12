Die Werkstatt- und Fachmarktkette ATU startet Anfang 2023 ein Pilotprojekt, bei dem die Werkstatt zum Kunden kommt. Autofahrer müssen sich für Reparaturen nicht mehr selbst auf den Weg machen. Zu Beginn wird Vor-Ort-Service aber nur für bestimmte Dienstleistungen angeboten.

ATU startet mit Werkstatt-Vor-Ort-Service

Wenn das Auto in die Werkstatt muss, dann kann die Werkstatt auch zum Auto kommen. Nach diesem Prinzip hat ATU ein neues Pilotprojekt angekündigt, das ab 2023 eingeführt werden soll. Erklärtes Ziel ist es, mehr Service für Autofahrer zu bieten. Einschränkend gilt aber auch, dass vor Ort nicht alle Dienstleistungen angeboten werden können. Der eingesetzte ATU-Transporter mit Spezialausrüstung kann sich zum Start des Projekts um die Bereiche Reifen, Klimaanlage und Batterie kümmern.

Über die Webseite von ATU können private wie gewerbliche Kunden einen Termin am gewünschten Standort buchen. Dazu wird das gewünschte Produkt oder die gewünschte Dienstleistung ausgewählt. Praktisch für Kunden ist, dass der exakte Preis für die komplette Dienstleistung gleich mit angezeigt wird. Das System zeigt mehrere mögliche Zeitfenster an. Je nach Auslastung können Zwei-Stunden-Slots gebucht werden, ansonsten reicht die Zeitangabe von halbtags bis ganztags.

Laut Anne Schönberner, Projektleiterin bei ATU, passt das Konzept der mobilen Werkstatt „genau in unsere Zeit“. Kunden können „Komfort, Qualität und Flexibilität“ erwarten (Quelle: ATU).

Bei E-Autos kann die Ladesäule zum Fahrzeug kommen, wie das Video zeigt:

Ford lässt E-Autos per Roboter aufladen

ATU: Mobile Werkstatt erst in München

Bei dem Pilotprojekt, das auf den passenden Namen „Mobile Werkstatt“ hört, kommen zunächst nur Autofahrer in München in den Genuss des Vor-Ort-Services. Die Ausweitung auf weitere Städte in ganz Deutschland soll erfolgen, wenn die Dienstleistung von Kunden in der bayerischen Hauptstadt positiv angenommen wird.