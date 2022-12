Mit jeder neuen Generation des iPhones verbessert Apple auch immer wieder die Kamera des Smartphones. Beim iPhone 15 will Apple einen neuen innovativen Kamerasensor von Sony verbauen. Derweil befindet sich schon jetzt der Apple-Chef vor Ort in Japan.

iPhone 15: Apple verbaut neuen Kamerasensor von Sony

Wer es schon vergessen haben sollte: Sony selbst baut auch Handys. Die sind auf dem internationalen Markt jedoch alles andere als erfolgreich. Mehr Glück haben die Japaner hingegen als Zulieferer moderner Kameratechnik in diesem Bereich. Auch Apple wird beim kommenden iPhone 15 darauf zurückgreifen und soll wohl hochmoderne Kamerasensoren aus dem Hause Sony einsetzen (Quelle: Nikkei Asia).

Doch was macht diese Sony-Sensoren so besonders? Der aktuelle Bericht verspricht viel. So sollen die Sensoren im Gegensatz zur Standardware das Sättigungssignal in jedem Pixel verdoppeln und so mehr Licht einfangen. Auf diese Art und Weise werden dann in extremen Situationen Über- und Unterbelichtungen verhindert. Praktisch ist dies beispielsweise für Porträtaufnahmen bei starkem Gegenlicht. Jeder Fotograf weiß: Niemals gegen das Licht fotografieren. Mit dem iPhone könnte diese goldene Regel dann so nicht mehr unbedingt gelten.

Offene Frage: Welche Modelle werden bedacht?

Doch es bleiben noch Fragen unbeantwortet, es ist nämlich nicht klar, ob alle vier Modelle des iPhone 15 vom neuen Kamerasensor profitieren wird oder ob die Sony-Technik allein den Pro-Modellen zuteilwird. Verwunderlich wäre dies nicht, schon jetzt zeichnet sich ein deutliches Bild von den Unterschieden. So wird es den neuen A17-Chip, einen schnelleren USB-C-Anschluss, mehr Arbeitsspeicher, Sensoren statt Buttons und die neue Periskope-Kamera allein im iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max geben. Letztens könnte Apple zudem gleich in iPhone 15 Ultra umbenennen und aus Titan bestehen.

Doch es wird auch Gemeinsamkeiten geben zwischen allen vier Modellen. Unabhängig von der Geschwindigkeit findet USB-C generell Einzug und die „Dynamic Island“ wird auch nicht mehr nur den Profi-Modellen vorbehalten sein. Das iPhone 15 und iPhone 15 Plus wird sich dementsprechend dem aktuellen iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro annähern.