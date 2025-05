Apple-Chef feiert Trump – doch ein wichtiges Detail bleibt unerwähnt

Apple-CEO Tim Cook hat sich öffentlich bei Donald Trump bedankt – und das ausgerechnet für seine Industriepolitik. Sein Lob dürfte taktischer Natur sein, denn Apple steht wegen Trumps Zöllen stark unter Druck.

Apple: Cook lobt Trump für Halbleiter-Fokus

Tim Cook hat sich bei einer Veranstaltung zur 100-Tage-Bilanz von US-Präsident Donald Trump geäußert und dabei dessen Engagement für die amerikanische Halbleiterindustrie hervorgehoben.

In einem vorab aufgezeichneten Video für den YouTube-Kanal des Weißen Hauses erklärte Cook: „Ich möchte diesen Moment nutzen, um Präsident Trumps Fokus auf die heimische Halbleiterproduktion anzuerkennen.“ Gleichzeitig verwies er erneut auf massive Investitionen von 500 Milliarden US-Dollar in den USA, unter anderem für eine neue KI-Serverfabrik in Texas.

Darüber hinaus präsentierte Cook sein Unternehmen als tief in den USA verwurzelt. Über 9.000 Lieferanten aus allen 50 Bundesstaaten des Landes sollen noch im laufenden Jahr Chips im Wert von mehr als 19 Milliarden US-Dollar bereitstellen. Ein erheblicher Teil dieser Chips stammt aus Arizona, wo TSMC gerade eine neue Fabrik betreibt, mit Apple als erstem und größtem Kunden.

Eine zentrale Figur lässt Cook in seiner Rede völlig außen vor: den ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden. Dabei gilt dessen CHIPS-Gesetz als Hauptgrund für den Boom der US-Halbleiterindustrie. Noch 2022 lobte Cook Biden bei einem gemeinsamen Besuch der TSMC-Fabrik in Arizona ausdrücklich. Das Gesetz habe Projekte wie dieses erst möglich gemacht. Trump hingegen hatte das Gesetz als „lächerlich“ bezeichnet und mit Kürzungen gedroht.

Apple zwischen Lob und Lobbyarbeit

Cooks lobende Worte sind vermutlich strategischer Natur. Apple steht derzeit wegen US-Zöllen auf in China hergestellte Produkte stark unter Druck – und erhofft sich von Trumps Regierung Entlastung. Cook hat Trump bereits mehrfach getroffen und für dessen zweite Amtseinführung eine hohe Geldsumme gespendet.

Viele iPhones stammen aus China:

