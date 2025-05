Genialer Trick in iOS 18: iPhone-Nutzer feiern diese neue Abkürzung

So genial, dass es fast zu einfach wirkt: iOS 18 überrascht auf dem iPhone mit neuem Widget-Hack.

Widgets ohne Umweg auf dem iPhone hinzufügen? So einfach geht’s jetzt in iOS 18

Wir alle kennen den Weg, um ein Widget auf dem Homescreen des iPhones hinzuzufügen. Was viele Nutzerinnen und Nutzer aber nicht wissen oder bisher übersehen haben: Es gibt eine oftmals bessere und schnellere Option in iOS 18.

Wer ein iPhone nutzt, kennt das Spiel: Homescreen anpassen, Widgets hinzufügen, neu anordnen – alles schon tausendmal gemacht. Doch mit iOS 18 hat Apple klammheimlich eine kleine, aber feine Änderung eingeführt, die vielen bisher durchgerutscht ist. Dabei spart sie Zeit und macht das iPhone-Erlebnis noch ein Stück smarter.

Bisher war der Weg zum eigenen Widget etwas umständlich: Homescreen gedrückt halten, bis die Icons zu wackeln anfangen, auf das Plus-Zeichen tippen, Widget auswählen, platzieren – fertig. So funktioniert es grundsätzlich auch noch in iOS 18. Nur wählen wir nun oben links unter „Bearbeiten“ den Punkt „Widget hinzufügen“.

Doch es geht noch einfacher. Mit iOS 18 fällt ein Großteil dieser Klickerei wunschweise weg. Denn: Ab sofort könnt ihr einfach ein App-Icon direkt in ein Widget verwandeln.

Was zunächst unspektakulär klingt, ist in der Praxis extrem praktisch. Und so funktioniert’s:

Finger auf das gewünschte App-Symbol legen und gedrückt halten. Es erscheint eine neue Option – Widget-Symbole direkt über oder unter dem Icon. Jetzt nur noch die gewünschte Größe oder Ansicht auswählen – fertig.

Das erste Symbol steht für die reguläre Icon-Ansicht der App, rechts daneben die drei möglichen Widget-Größen – sofern vorhanden. Unterstützt eine App keine Widgets, dann fehlt die Option im Kontextmenü. (© Screenshot GIGA)

Kein Extra-Menü, kein Wischen, keine Suche – schneller geht’s wirklich nicht.

Das untere Widget nach der Umwandlung aus dem eigentlichen App-Icon. (© Screenshot GIGA)

Kleine Neuerung, großer Effekt

Diese neue Funktion mag auf den ersten Blick unscheinbar wirken, doch sie zeigt einmal mehr, wie Apple in iOS 18 an den richtigen Stellschrauben dreht. Die neue Geste spart Zeit, reduziert unnötige Klicks und macht das Anpassen des Homescreens auf dem iPhone intuitiver denn je.

Apple denkt hier nicht neu, sondern weiter – und genau das dürfte vielen Nutzerinnen und Nutzern gefallen.