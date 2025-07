Verstecktes iPhone-Feature: So springt ihr blitzschnell zwischen Apps

Ein Fingerwisch genügt – aber kaum jemand kennt diesen genialen iPhone-Shortcut.

Multitasking geht auf dem iPhone schneller, als viele denken – ganz ohne die übliche App-Übersicht. Die meisten Nutzer kennen den klassischen Weg: Von unten nach oben wischen und kurz halten, schon öffnet sich die bekannte App-Übersicht. Dort lassen sich bequem Apps schließen oder wechseln – praktisch, aber eben nicht besonders schnell. Ein einfacher Wisch genügt nämlich, um blitzschnell zwischen euren zuletzt verwendeten Apps hin und her zu springen. Doch der Trick ist kaum bekannt – selbst unter eingefleischten iPhone-Fans.

App-Wechsel auf dem iPhone mit nur einem Fingerwisch

Wer ein iPhone ab dem iPhone X besitzt (also ein Modell ohne Home-Button), hat ihn schon gesehen: den weißen Strich am unteren Bildschirmrand. Was viele nicht wissen: Der ist nicht nur Deko, sondern ein echter Geheimtipp fürs schnelle App-Switchen.

So funktioniert’s:

Einfach von links nach rechts am unteren Rand entlangwischen – und schon landet ihr in der zuvor geöffneten App.

Noch mal wischen? Ihr springt zur nächsten App zurück. Und wieder. Und wieder.

Wischbewegung nach rechts = zurück, nach links = vorwärts im App-Verlauf.

So könnt ihr euch in Sekundenschnelle durch eure zuletzt genutzten Apps hangeln – ganz ohne die bekannte Multitasking-Ansicht öffnen zu müssen.

Einfach wischen und wechseln – so einfach kann es gehen. (© Screenshot GIGA)

Der Trick funktioniert übrigens auch auf dem iPad – solange ihr ein Modell ohne Home-Button nutzt. Und auch hier gilt: Einfach am unteren Rand entlangwischen und schneller durch Apps navigieren.

Wer wischt, gewinnt Zeit

Apple hat diesen Shortcut ziemlich gut versteckt – doch wer ihn kennt, spart sich wertvolle Sekunden und Nerven. Perfekt für alle, die regelmäßig zwischen Safari, Nachrichten, Mail & Co. wechseln. Einmal ausprobiert, wollt ihr garantiert nicht mehr zurück.