iPhone: Gendern ausschalten – so geht es

Einige Nutzer stören sich an der in iOS 15 eingeführten sprachlichen „Gender“-Ausrichtung in den iPhone-Menüs. Anfangs gab es keine Möglichkeit, das zu deaktivieren. Mittlerweile kann man aber eine entsprechende Einstellung vornehmen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Apple hat sich für die Variante mit dem Doppelpunkt entschieden. So sind an vereinzelten Stellen in den iPhone-Menüs jetzt Begriffe wie „Benutzer:innen“, „Held:innen“ oder „Künstler:innen“ zu lesen. Mancher User fühlt sich dadurch gestört. Wie kann man das umstellen?

Anzeige

Gendern deaktivieren und Anredeform auswählen

Mit der Einführung in iOS 15 war es nicht möglich, die Anrede anzupassen. Mittlerweile findet ihr aber eine Option in den Einstellungen:

Ruft dafür die Einstellungen-App in iOS auf. Steuert den Bereich „Sprache und Region“ an. Hier findet ihr das Menü „Anredeform“. Wählt eine dieser Optionen aus: Keine Angabe

Weiblich

Männlich

Divers Aktiviert zusätzlich die Option „Mit allen Apps teilen“, damit die Angabe nicht nur für die iOS-Menüs, sondern alle installierten Apps übernommen wird, sofern die Option dort unterstützt wird.

Anzeige

Die genderneutrale Sprache ist ab iOS 15 der Standard in den iPhone-Menüs. Wer sich damit partout nicht anfreunden will, kann die Anrede nun in den Einstellungen ändern. Generell umgeht man das auch, wenn man die englische Sprache in den Menüs seines iPhones einstellt. Ruft hierfür die „Einstellungen“ auf, wählt den Abschnitt „Allgemein“ und stellt die iPhone-Sprache unter „Sprache & Region“ um.

In den Kontakteinstellungen könnt ihr zudem Pronomen für gespeicherte Nutzer auswählen.

Geschlechtsneutrale Sprache in iOS

Die Formulierungen mit dem Doppelpunkt sind in einigen Beschreibungen und Hilfe-Texten unter iOS verstreut. Im offiziellen Apple-Forum, aber auch in den sozialen Medien finden sich viele Nutzer, die mit dieser Einstellung nicht zurechtkommen. Viele iPhone-Besitzer begrüßen aber auch die Neuerung von Apple.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.