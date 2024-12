Once Human: Codes einlösen (Dezember/2024)

Im Survival-Game Once Human könnt ihr Codes einlösen, die euch verschiedene Ressourcen verschaffen, um das Überleben zu erleichtern. Im Folgenden findet ihr eine Liste aller aktuellen Codes sowie eine Anleitung zum Einlösen der Codes.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Update vom 2. Dezember 2024: Wir haben die Liste der Codes auf Aktualität geprüft. Es kann zu dem Fall kommen, dass bereits abgelaufene Codes weiterhin funktionieren. Deswegen probiert euch am besten durch, um zu überprüfen, ob der jeweilige Gutscheincode noch aktiv ist. Bei den Codes solltet ihr übrigens auf die Groß- und Kleinschreibung achten.

Anzeige

Alle Codes für Once Human (Dezember 2024)

Derzeit sind in Once Human folgende Codes aktiv:

ONCEHUMAN1010: 500 Starchrom, 1x Butterfly’s Emissary Crate I

500 Starchrom, 1x Butterfly’s Emissary Crate I JTA6DXDRYR: 500: Starchrom, 1x Butterfly’s Emissary Crate I

Starchrom, 1x Butterfly’s Emissary Crate I 37CRASHCOURSE: 2x Activator, 1x Adrenaline Shot, 50x Stardust Source

2x Activator, 1x Adrenaline Shot, 50x Stardust Source ONCEHUMAN0920: 500 Starchrom, 1 Butterfly’s Emissary Crate

500 Starchrom, 1 Butterfly’s Emissary Crate CK4664KQW4: 500 Starchrom, 1 Butterfly’s Emissary Crate

Anzeige

Zudem gibt es noch sechs weitere Gutscheincodes. Allerdings könnt ihr nur einen der sechs verwenden. Da ihr aber bei allen die gleichen Ressourcen erhaltet, ist es egal, welchen ihr von ihnen benutzt:

OnceHumanIGP: 300x Energy Link, 2x Activator, 1x Adrenaline Shot

300x Energy Link, 2x Activator, 1x Adrenaline Shot OnceHumanLG: 300x Energy Link, 2x Activator, 1x Adrenaline Shot

300x Energy Link, 2x Activator, 1x Adrenaline Shot OnceHumanTBG: 300x Energy Link, 2x Activator, 1x Adrenaline Shot

300x Energy Link, 2x Activator, 1x Adrenaline Shot OnceHumanJRpt: 300x Energy Link, 2x Activator, 1x Adrenaline Shot

300x Energy Link, 2x Activator, 1x Adrenaline Shot ONCEHUMANMMOB : 300x Energy Link, 2x Activator, 1x Adrenaline Shot

300x Energy Link, 2x Activator, 1x Adrenaline Shot ONCEHUMANKFBT: 300x Energy Link, 2x Activator, 1x Adrenaline Shot

Codes in Once Human einlösen

Um Codes in Once Human einlösen zu können, müsst ihr im Tutorial so weit fortgeschritten sein, dass ihr die Quest „Eve of Evolution“ abgeschlossen habt. Erst danach könnt ihr auf den Shop zugreifen. Geht folgendermaßen vor, um die Codes einzulösen:

Aktiviert im Hauptmenü den Shop-Tab. Wählt daraufhin „Redeem Code“ aus (unten rechts). Gebt nun euren gewünschten Code ein und aktiviert ihn. Wenn der Code noch aktiv ist, landen die Ressourcen daraufhin in eurem Rucksack.

Anzeige

Once Human ist nicht nur auf PC via Steam verfügbar, sondern auch für iOS und Android-Systeme. Das Survival-Spiel ist zwar „free to play“, besitzt aber einen Ingame-Shop, wo ihr euch für Echtgeld verschiedene Items kaufen könnt. Deshalb können euch die Codes, die kostenlos sind, auch ohne Bezahlung weiterhelfen.