Samsung dreht bei ausgewählten Smartphones ordentlich auf

Samsung verpasst seinem Desktop-Modus DeX ein umfassendes Redesign. Die neue Oberfläche orientiert sich stark an Googles kommendem Desktop-Modus in Android 16 und verspricht eine noch tiefere Integration zwischen Smartphone- und Computer-Erlebnis. Erste Screenshots zeigen bereits, wie das aussehen wird.

Samsung will DeX stark verbessern

Viele von euch wissen es vermutlich gar nicht, aber ihr könnt euer Samsung-Smartphone mit DeX in einen Desktop-PC verwandeln. Einfach Monitor, Tastatur und Maus anschließen und ihr könnt damit arbeiten. Seit Jahren hat sich bei der Entwicklung kaum etwas getan, doch jetzt kommt durch Google und Android 16 wieder Bewegung rein.

So sieht der neue Desktop von DeX unter One UI 8 aus. (© SamMobile)

Die überarbeitete DeX-Oberfläche in One UI 8 präsentiert sich mit einem modernisierten Fenster-Management und einer intelligenten Taskleiste, die direkten Zugriff auf alle installierten Apps ermöglicht.

Der App-Drawer von One UI 8 in DeX ist viel besser integriert. (© SamMobile)

Das neue Quick-Settings-Panel wurde ebenfalls runderneuert und fügt sich harmonisch in das Gesamtkonzept ein. Samsung nutzt dabei geschickt die nativen Desktop-Funktionen, die Google mit Android 16 einführt.

Mit One UI 8, Samsungs kommender Android-16-Benutzeroberfläche, geht das Unternehmen noch einen Schritt weiter: Die Galaxy Buds erhalten eine verbesserte systemweite Integration. Zusätzlich implementiert Samsung den „Private Space“ – eine Sicherheitsfunktion, die bereits mit Android 15 eingeführt wurde. Der beliebte Secure Folder nutzt diese API nun für noch besseren Datenschutz. Durchgängige Blur-Effekte in One UI 8 sorgen für eine moderne visuelle Ästhetik (Quelle: SamMobile).

Samsung und Google arbeiten eng zusammen

Die Neuerungen wurden durch einen Leak auf dem Galaxy S25 Ultra mit One UI 8 entdeckt. Obwohl die Änderungen auf den ersten Blick subtil erscheinen, zeigen sie Samsungs Bestreben, DeX als ernstzunehmende Desktop-Alternative zu etablieren. Die enge Anlehnung an Googles native Desktop-Funktionen deutet darauf hin, dass beide Unternehmen die Vision eines nahtlosen Übergangs zwischen mobiler und Desktop-Nutzung teilen.

Google arbeitet schon sehr lange am Desktop-Modus für Android:

