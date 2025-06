WhatsApp macht euch den Abschied leichter

WhatsApp bekommt regelmäßig neue Funktionen spendiert. Eigentlich möchten die Macher des Messengers nicht, dass ihr die App verlasst. Bisher war das auch recht umständlich – aber möglich. Bald soll der Logout einfacher funktionieren, sodass ihr keinen Umweg mehr machen müsst.

WhatsApp erlaubt bald den Logout

Eine wichtige Neuerung steht WhatsApp-Nutzern bald zur Verfügung: Der Messenger-Dienst entwickelt aktuell eine komfortable Funktion zum Abmelden, die das lästige Löschen der App-Daten überflüssig macht. Die Beta-Version 2.25.17.37 enthält bereits erste Hinweise auf dieses lang ersehnte Feature und verspricht dabei sogar, eure wertvollen Chatverläufe zu bewahren.

Der neue Logout-Button taucht dabei in den Einstellungen direkt unter der Option zum Löschen des Accounts auf. Ihr habt zwei Möglichkeiten zur Wahl:

Entweder bewahrt ihr eure Daten und Einstellungen für die spätere Rückkehr auf,

oder ihr startet mit einem kompletten Reset durch und nichts wird zurückgelassen.

Besonders praktisch: Nach der Wiederanmeldung findet ihr euren Account exakt so vor, wie ihr ihn verlassen habt – inklusive aller Chats und Einstellungen. Das ist im Vergleich zum bisherigen Vorgehen eine viel bessere Lösung.

WhatsApp schafft Umweg ab

Bislang müssen Android-Nutzer die App-Daten in den Systemeinstellungen löschen, während iOS-Nutzer WhatsApp komplett deinstallieren müssen, um sich abzumelden. Nur in der Web- und Desktop-Version existiert bereits ein dedizierter Logout-Button. Die neue Funktion vereinheitlicht diesen Prozess und macht ihn deutlich nutzerfreundlicher (Quelle: The Verge).

Wann genau das Update für alle Nutzer verfügbar sein wird, ist noch unklar. Auch steht noch nicht fest, ob die Funktion zeitgleich für Android und iOS eingeführt wird. Die Präsenz in der Beta-Version deutet jedoch darauf hin, dass die Entwicklung bereits weit fortgeschritten ist. Sobald das neue Feature freigeschaltet wird, werden wir euch informieren.