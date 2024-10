Bei WhatsApp abmelden & ausloggen – so geht's

Ihr möchtet euch bei WhatsApp oder „WhatsApp Web“ abmelden? Welche Methoden es dafür gibt, zeigen wir euch hier auf GIGA.

Bei WhatsApp abmelden – Android und iPhone

Bei WhatsApp gibt es keine offizielle Logout-Funktion. Ihr könnt euch also nicht einfach per Button abmelden. WhatsApp läuft permanent im Hintergrund und wartet auf neue Nachrichten. Wer Datenvolumen sparen möchte, muss also mobile Daten deaktivieren. Allerdings gibt es auch drei Alternativen zum Ausloggen:

Ihr deinstalliert WhatsApp und installiert die App erneut, wenn ihr sie wieder braucht. Ihr löscht euren WhatsApp-Account: Dadurch könnt ihr WhatsApp erst wieder nutzen, wenn ihr einen neuen Account erstellt. Wer WhatsApp nur kurzzeitig deaktivieren möchte, kann sich eine Firewall-App installieren, die den Internetzugriff per App blockieren kann (nur Android).

Firewall für normale Android-Geräte:

Die App ist nicht mehr im Play Store verfügbar, kann aber noch hier heruntergeladen werden. (Anleitung: Wie installiere ich eine APK-Datei?)

Firewall für gerootete Android-Geräte:

AFWall+ (Android Firewall +) portgenix

Bei „WhatsApp Web“ abmelden

Wenn ihr „WhatsApp Web“ am PC nutzt, könnt ihr euch dort jederzeit abmelden:

Klickt im Browser rechts oben auf das Symbol mit den drei Punkten (⋮). Klickt auf den Eintrag „Abmelden“.

Wenn ihr später wieder WhatsApp Web nutzen möchtet, müsst ihr euch dann vorher wieder mit eurem Smartphone bei WhatsApp Web anmelden.

