Samsung-Smartphones: Neuer Service soll euch unnötige Arbeit abnehmen

Viele von euch kaufen sich regelmäßig neue Samsung-Smartphones und legen das alte Modell in die Schublade. Man könnte es ja noch einmal gebrauchen und bekommt eh nichts mehr dafür – hört man oft als Begründung. Samsung will das ändern. Zukünftig könnt ihr euer altes Galaxy-Smartphone direkt an den Hersteller verkaufen.

Samsung will alte Galaxy-Smartphones kaufen

Samsung macht es koreanischen Nutzern ab sofort deutlich einfacher, ihre alten Galaxy-Smartphones zu Geld zu machen. Mit dem neuen „Galaxy Easy Compensation“-Programm können Besitzer ihre gebrauchten Geräte direkt über die Samsung-Website verkaufen – und das völlig unabhängig vom Kauf eines neuen Smartphones. Der Elektronikkonzern verspricht dabei faire Preise und einen unkomplizierten Prozess, sodass Interessenten viel Arbeit beim privaten Verkauf erspart bleibt (Quelle: SamMobile).

Nach einer Prüfung wird das Gerät von Samsung in eine von drei Kategorien eingestuft. Diese lauten Excellent, Good und Recycle. Basierend auf dieser Einstufung erhalten die Verkäufer eine entsprechende Vergütung. Anders als bei den klassischen Trade-In-Programmen von Samsung, wo ihr immer ein neues Smartphone kaufen müsst, entfällt das hier. Ihr kassiert also einfach Geld für euer altes Handy.

Folgende Modelle nimmt Samsung aktuell an:

Galaxy S20

Galaxy S20 Plus

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S21

Galaxy S21 Plus

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S22

Galaxy S22 Plus

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 5

Es werden also auch ziemlich alte Modelle angenommen, wie die Galaxy-S20-Serie.

Ankaufservice auch in Europa?

Bisher ist das Rücknahmeprogramm von Samsung auf den südkoreanischen Markt beschränkt. Das Unternehmen plant jedoch bereits eine Ausweitung auf weitere Länder, ohne bisher konkrete Märkte zu nennen. Experten sehen in dem Programm einen wichtigen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung.

So schützt ihr euren Akku im Samsung-Smartphone:

