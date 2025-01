Galaxy S25 Ultra: Samsung erfüllt Fans einen großen Wunsch

Samsung wird schon bald mit der Galaxy-S25-Serie seine neueste Smartphone-Generation vorstellen. Gerüchten zufolge soll sich das Design des Galaxy S25 Ultra im Vergleich zum Galaxy S24 Ultra deutlich verändern. Ein erstes echtes Foto soll zeigen, in welche Richtung es geht. Samsung-Fans dürfte das gefallen.

Samsung Galaxy S25 Ultra mit dünnen Rändern

Erste angeblich echte Bilder des kommenden Samsung-Flaggschiffs Galaxy S25 Ultra sind aufgetaucht und zeigen eine kleine Design-Evolution. Ein Foto soll das eingeschaltete Display zeigen, das nicht nur extrem schmale Bildschirmränder besitzt, sondern auch mit einer ergonomischeren Formgebung punktet. Die kantige Note-Ästhetik ist damit beendet. Das dürfte viele Samsung-Fans freuen.

Sollte sich die Echtheit des Fotos bestätigen, würde Samsung mit dem S25 Ultra einen bedeutenden Designwechsel vollziehen. Nach Jahren des kantigen Designs, das seit 2022 die Ultra-Serie prägte, schwenkt der südkoreanische Hersteller auf eine rundere Formsprache um. Diese Entscheidung ist dabei keine reine Designspielerei. Sie adressiert vielmehr direkt die Kritik an der bisherigen Handhabung des Vorgängers Galaxy S24 Ultra, dessen flaches Display und eckige Form die Einhandbedienung erschwerten und unbequem machten.

Der S Pen bleibt trotz des neuen Designs ein fester Bestandteil des Ultra-Modells. Der beliebte Eingabestift wird weiterhin seinen gewohnten Platz an der linken unteren Gehäuseseite behalten. Ein Kompromiss muss beim neuen Design also nicht eingegangen werden. Das Handy wird am Ende optisch schöner und bequemer zu bedienen.

Samsung-Event steht an

Die offizielle Vorstellung der neuen Galaxy-S25-Serie steht kurz bevor. Am 22. Januar 2025 soll die offizielle Präsentation der neuen Flaggschiff-Smartphones stattfinden. Spätestens dann erfahrt ihr, ob sich die ganzen Gerüchte der letzten Wochen wirklich bestätigen.

Bis dahin könnt ihr bei eurem Samsung-Handy den Turbo zünden:

