WhatsApp ersetzt Communities: Stattdessen kriegt ihr mehr KI im Messenger

WhatsApp plant offenbar eine wichtige Änderung: Der prominent platzierte Communities-Tab verschwindet, um Platz für neue KI-Funktionen zu machen. Ein Update verrät nun erste Details zur Erweiterung für KI-gestützte Chats im Messenger.

WhatsApp: KI statt Communities

In der neuesten Android-Beta stellt WhatsApp eine geplante Neuerung vor, die sicherlich nicht bei allen Nutzern gut ankommt: Der Messenger integriert einen eigenen Tab für KI-gestützte Chats in die untere Navigationsleiste.

Dort sollen Nutzer offenbar verschiedene KI-Tools von der WhatsApp-Mutter Meta oder von Drittanbietern verwenden können. Die Möglichkeiten reichen nach ersten Beispielen von Unterhaltungen zu Themen wie Gaming oder Anime bis hin zu Hilfestellung im Alltag (Quelle: WABetaInfo).

WhatsApp unterteilt die KI-Tools im Tab in mehrere Kategorien, ähnlich wie bei der „AI Studio“-Funktion in früheren Beta-Versionen, um die Navigation zu vereinfachen. Ziel ist es wohl, den Nutzern eine möglichst breite Palette an personalisierten und hilfreichen KI-Features zur Verfügung zu stellen – und diese möglichst prominent zu platzieren.

WhatsApp schafft mehr Platz für KI. (© WABetaInfo)

Die Einführung eines eigenen KI-Tabs in der unteren Navigationsleiste bedeutet auch, dass die Communities aus der Hauptnavigation verschwinden. Sie bleiben aber weiterhin verfügbar, wenn auch nicht über einen eigenen Tab. Die Erstellung und Verwaltung von Communities ist bereits in den Chat-Reiter verlagert.

WhatsApp: Mehr Platz für KI

WhatsApp zeigt mit der Neuausrichtung, dass KI in Zukunft eine deutlich zentralere Rolle in der App spielen soll. Ob und wann diese KI-Funktionen von Meta in den Ländern der Europäischen Union eingeführt werden, bleibt nach wie vor abzuwarten. Meta beharrt auf dem Standpunkt, dass der strenge EU-Datenschutz die Einführung verhindere.

