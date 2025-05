Samsung spendiert selbst extrem günstigem Smartphone ein riesiges Software-Update

Samsung hat bereits viele seiner Smartphones mit Android 15 und One UI 7 ausgestattet. Da die schnellsten, teuersten und besten Modelle versorgt sind, kümmert sich das koreanische Unternehmen nun auch um die günstigsten Smartphones. Während andere Hersteller diese oft links liegen lassen, gilt die Update-Garantie bei Samsung auch für extrem günstige Modelle. Jetzt hat es das Galaxy A05s getroffen, das oft bei Discountern wie Aldi oder Lidl verkauft wird.

Samsung Galaxy A05s erhält Android 15 und One UI 7

Samsung rollt das lang erwartete One-UI-7-Update auf Basis von Android 15 für das Galaxy A05s aus. Nutzerinnen und Nutzer in Thailand und Vietnam können sich bereits über die neue Betriebssystem-Version freuen, die neben einem komplett überarbeiteten Design auch zahlreiche neue Funktionen mitbringt. Der Rollout markiert einen wichtigen Meilenstein, da Samsung damit sein Versprechen für regelmäßige Updates selbst bei günstigeren Modellen einhält.

Das Update auf One UI 7 bringt dem Galaxy A05s eine umfassende Modernisierung. Mit einer Downloadgröße von 2,66 GB enthält es neben Android 15 auch den aktuellen Sicherheitspatch vom Mai 2025. Samsung spendiert dem Einsteiger-Modell damit nicht nur optische Verbesserungen wie neue App-Icons und Animationen, sondern auch funktionale Neuerungen wie die „Now Bar“ – sie zeigt aktuelle Aktivitäten sowohl im Sperrbildschirm als auch in der Statusleiste an.

Besitzer eines Galaxy A05s in den ersten Märkten können das Update bereits über Einstellungen > Software-Update > Herunterladen und installieren beziehen. Aufgrund der Größe empfiehlt sich der Download über WLAN. Nach der Installation und einem Neustart steht das neue Betriebssystem zur Verfügung. Vor der Installation solltet ihr eure Daten sichern. Der weltweite Rollout soll laut SamMobile in den kommenden Wochen erfolgen.

Günstige Samsung-Smartphones werden nicht vergessen

Samsung unterstreicht mit diesem Update seine Verpflichtung zur langfristigen Software-Unterstützung. Das Ende 2023 mit Android 13 gestartete Galaxy A05s erhielt bereits im Februar 2024 das Update auf One UI 6.0 und im Juni 2024 One UI 6.1. Zwei weitere große Android-Versionen stehen noch aus – das nächste Update auf One UI 8 (Android 16) wird bereits für Ende des Jahres erwartet.