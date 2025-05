Besitzer der Samsung Galaxy Watch 4 können sich freuen

Die Galaxy Watch 4 hat zwar schon einige Jährchen auf dem Buckel, doch das heißt nicht, dass Samsung die Smartwatch vergessen hat. Da die Geräte eher unregelmäßig Software-Updates erhalten, ist es umso wichtiger, dass Besitzerinnen und Besitzer die neue Version installieren. Ein großes Upgrade steht auch noch in der Pipeline.

Samsung Galaxy Watch 4 erhält aktuelles Update

Samsung rollt aktuell ein umfangreiches Sicherheitsupdate für die Galaxy-Watch-4-Serie in Europa aus. Das rund 450 MB große Update bringt den Sicherheitspatch vom März 2025 auf die älteren, aber immer noch beliebten Smartwatches. Während die Dateigröße beachtlich ist, beschränken sich die Neuerungen diesmal ausschließlich auf Sicherheitsverbesserungen. Trotzdem ist die Installation wichtig, um die Uhr abzusichern.

Das Update erreicht dabei sowohl die klassische Galaxy Watch 4 als auch die Classic-Version – und das jeweils in den LTE- und WiFi-Varianten. Die Firmware-Versionen unterscheiden sich dabei je nach Modell: Während die Standard-Version die Firmware R86xXXU1IYCD (ohne LTE) bzw. R87xXXU1IYCD (mit LTE) erhält, bekommen Classic-Nutzer die Versionen R88xXXU1IYCD (ohne LTE) und R89xXXU1IYCD (mit LTE). Habt ihr eine der Versionen drauf, wisst ihr, dass ihr auf dem aktuellsten Stand seid (Quelle: SamMobile).

Die Installation des Updates auf der Galaxy Watch 4 ist denkbar einfach: Öffnet auf eurem Smartphone die Galaxy-Wearable-App und navigiert zu „Uhreinstellungen“ → „Software-Update“ → „Herunterladen und installieren“. Nach dem Download müsst ihr nur noch auf „Jetzt installieren“ tippen und schon wird eure Watch 4 mit den neuesten Sicherheitsfunktionen ausgestattet.

Wie sieht die Zukunft der Samsung Galaxy Watch 4 aus?

Die Galaxy-Watch-4-Serie startete 2021 mit One UI 3 Watch und erhielt seitdem regelmäßige Updates. Nach One UI 4.5 Watch im August 2022 und One UI 5 Watch im August 2023 folgte Mitte 2024 das Update auf One UI 6 Watch mit Wear OS 5. Kürzlich gab es zudem gute Nachrichten, denn das Update auf One UI 8 Watch wird es für die Smartwatch ebenfalls noch geben. Ihr müsst die Uhr also weiterhin nicht unbedingt ersetzen, wenn ihr sie weiter nutzen möchtet.