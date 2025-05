Samsung Galaxy A56 startet nicht mehr: So bekommt ihr das Smartphone wieder zum Laufen

Samsung hat dem Galaxy A56 kürzlich das große Update auf Android 15 und One UI 7 spendiert. Während es dabei keine großen Schwierigkeiten gibt, macht ein Google-Dienst Probleme. Die sind sogar so groß, dass das Handy plötzlich nicht mehr startet. Doch es gibt eine einfache Lösung, die ihr vorläufig nutzen könnt, um euer Handy wieder in Gang zu kriegen.

Samsung Galaxy A56 startet nicht mehr

Eigentlich sollte das Mai-Update die Integration von Googles KI-Assistent Gemini auf dem Galaxy A56 (Test) verbessern. Stattdessen bleibt bei einigen Nutzern das Smartphone beim Hochfahren im Startbildschirm hängen. Besonders europäische Nutzer sind von dem Problem betroffen. Das Smartphone verweigert nach der Installation den Start. Im schlimmsten Fall bekommt ihr euer Samsung-Handy nicht mehr zum Laufen und könnt es entsprechend auch nicht nutzen. Doch ihr könnt etwas tun.

Die Lösung ist denkbar einfach: Schaltet das Smartphone aus und entfernt die SIM-Karte aus dem Gerät. Startet das Samsung-Smartphone dann ohne eingelegte SIM-Karte neu. Sobald es hochgefahren ist, könnt ihr die SIM-Karte wieder einsetzen. Diese Methode hat sich bei betroffenen Nutzern als erfolgreich erwiesen.

Wenn euer Handy wieder hängen bleibt, weil ihr es ausgeschaltet habt und es erneut nicht richtig hochfährt, dann müsst ihr das obere Prozedere wieder durchlaufen, um es zum Laufen zu bringen. Das gilt zumindest so lange, bis Samsung oder Google das Problem softwareseitig lösen.

Nicht alle Besitzer des Galaxy A56 sind betroffen

Bislang scheint der Fehler nur bei bestimmten Mobilfunkanbietern oder in ausgewählten Ländern aufzutreten. Andere Galaxy-A-Modelle, die ebenfalls das Gemini-Update erhalten haben, zeigen diese Probleme nicht. Samsung hat sich zu den Startproblemen bisher nicht offiziell geäußert. Sobald es eine dauerhafte Lösung gibt, werden wir euch informieren.