Gemini versus DeepSeek: Welche KI kann was besser?

Zwei KI-Modelle sorgen aktuell für Aufsehen: Google Gemini und DeepSeek AI. Doch worin unterscheiden sie sich konkret – und welche ist für wen besser geeignet?

Verschiedene Anbieter mit KI

Der Markt für Sprach-KI ist hart umkämpft. Neben bekannten Namen wie ChatGPT und Claude treten mit Gemini von Google und dem chinesischen Anbieter DeepSeek AI zwei leistungsstarke Modelle gegeneinander an. Beide haben klare Stärken – und sprechen unterschiedliche Zielgruppen an.

Google Gemini: Das kann die KI

Gemini: multimodal und stark vernetzt

Google hat mit Gemini ein Modell entwickelt, das sich vor allem durch seine multimodalen Fähigkeiten auszeichnet. Das heißt: Gemini kann nicht nur Text verstehen und generieren, sondern auch Bilder und Videos analysieren.

Besonders in Kombination mit Google-Diensten wie Gmail, YouTube oder Google Drive spielt das Modell seine Stärken aus. Ein weiteres Plus: Die Integration von Live-Internetsuche in bestimmten Versionen erlaubt aktuelle Informationen.

Gemini eignet sich besonders für:

Kreative Anwendungen (Texte, Bilder, Videos)

Recherche und Internetabfragen

Nutzer von weiteren Google-Diensten

Preis (Stand Mai 2025):

Basisiversion: kostenlos

Gemini Advanced: 21,99 Euro pro Monat

Gemini Ultra (API): ab 249,99 Euro pro Monat

DeepSeek: effizient, textstark und günstig

DeepSeek AI wurde ursprünglich für den chinesischen Markt entwickelt, steht aber inzwischen weltweit als Sprachmodell zur Verfügung. Es basiert auf einer Open-Source-Grundlage. Besonders bei technischen Problemlösungen, Programmierung und Mathematik überzeugt DeepSeek mit hoher Genauigkeit. Die App wurde kurz nach ihrer Veröffentlichung zur meistgeladenen kostenlosen KI-Anwendung in den USA.

Zudem punktet das Modell mit sehr günstigen API-Preisen – interessant vor allem für Start-ups und Entwickler, die viele Anfragen stellen oder das Modell in eigene Produkte integrieren wollen.

DeepSeek eignet sich besonders für:

Mathematische und logische Aufgaben

Programmierung und technische Inhalte

Nutzer mit hohem Anfragevolumen

Entwickler, Studenten und Start-ups

Preis (Stand Mai 2025):

Basisversion: kostenlos

Preis (API): rund 0,50 Euro pro 1 Million Tokens (Input) und rund 1,00 Euro pro 1 Million Tokens (Output)



Tokens sind kleine Texteinheiten, in die Künstliche Intelligenzen wie Gemini oder DeepSeek einen Text zerlegen. Ein Token kann ein einzelnes Wort, eine Silbe oder sogar nur ein Satzzeichen sein. Als grobe Faustregel gilt: 100 Tokens entsprechen etwa 75 Wörtern. Für die Abrechnung ist entscheidend, wie viele Tokens der Nutzer sendet (Input) und wie viele die KI zurückliefert (Output).

Nachteile beider Systeme: Datenschutz und Abhängigkeiten

Gemini ist tief im Google-System verankert – das ist einerseits praktisch, wirft aber auch Fragen zum Datenschutz auf. Wer sensible Informationen verarbeitet, muss sich bewusst sein, dass die Daten über Google-Server laufen. In Unternehmenskontexten kann das problematisch sein, zumal Google bislang nur eingeschränkt transparent macht, wie Nutzereingaben verarbeitet werden.

DeepSeek stammt von einem Anbieter aus China. Auch hier sind Fragen zur Datensicherheit und -verarbeitung offen, insbesondere in Hinblick auf die DSGVO-konforme Nutzung in Europa. Die Sprachqualität ist solide, reicht aber im Detail oft nicht ganz an Gemini oder ChatGPT heran – vor allem bei anspruchsvolleren Texten.

Welche KI passt besser zu euch?

Wer Inhalte kreativ erstellt, mit Bildern arbeitet oder im Google-Universum unterwegs ist, wird mit Gemini besser beraten sein. Das Modell ist visuell stark und bietet viele Integrationen.

DeepSeek ist ideal für alle, die eine kostengünstige, leistungsstarke Lösung für technische oder mathematische Probleme suchen. Es eignet sich gut für Entwickler, Webseitenbetreiber oder alle, die ein günstiges KI-Tool für Texte oder Zusammenfassungen brauchen.