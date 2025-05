Google Meet: Live-Übersetzung mit Gemini – so funktioniert es

Mit Google Meet kann man Video-Konferenzen durchführen oder mit Freunden per Video-Telefonat im Kontakt bleiben. Das geht jetzt, auch wenn man gar nicht die gleiche Sprache spricht wie der Gesprächspartner. Mit Gemini gibt es jetzt eine Live-Übersetzung in Google Meet. Wie funktioniert das?

Echtzeit-Übersetzung mit Google Meet und Gemini

Vor einigen Jahren schien es noch wie aus einem Science-Fiction-Film: Man spricht etwas in ein Mikrofon und ein Gegenüber bekommt das Gesagte in einer anderen Sprache simultan ausgegeben. Mit Google Meet klappt das bald für jeden, der ein Google-Konto hat. Das Feature wurde im Rahmen der Entwicklerkonferenz Google I/O im Mai 2025 vorgestellt und wird nun für Nutzer ausgerollt. Unternehmen sollen im Laufe des Jahres darauf zugreifen können. Bereits seit 2021 gibt es die automatisch erstellten Übersetzungen in Untertiteln (mehr dazu bei Google). Zum Start werden die Sprachen Englisch und Spanisch unterstützt. Nach und nach sollen weitere Sprachen für die Übersetzungsfunktion hinzugefügt werden. Zeitnah gilt das für Französisch, Deutsch, Japanisch und Portugiesisch (Quelle: Google Workspace Blog).

Die Funktion kann Wörter in eine Zielsprache umwandeln. Dabei sollen die Stimme, der Tonfall und auch die Emotion des Originalsprechers aufgegriffen und erhalten werden. Die Übersetzung findet nahezu simultan statt. Die Lautstärke der ursprünglichen Aussage wird dabei heruntergestellt und die Übersetzung darüber gelegt.

„Ob englischsprachige Enkel mit ihren spanischsprachigen Großeltern oder globale Projektteams in unterschiedlichen Zeitzonen – die neue Übersetzungstechnologie lässt Dialoge so wirken, als würden sie in derselben Sprache geführt." Yulie Kwon Kim, VP für Google Workspace.

Google-Meet: So funktioniert die Live-Übersetzung im Video-Gespräch

Zum Start ist die Übersetzungsfunktion nur für Nutzer mit einem Google-AI-Pro und Ultra-Abonnement verfügbar. Die Kosten liegen bei mindestens 20 US-Dollar im Monat. Das Video zeigt, wie die Live-Übersetzung in Google Meet funktioniert:

Die Live-Übersetzung wird durch einen einfachen Schalter in der Google-Meet-Benutzeroberfläche aktiviert und lässt sich jederzeit auch wieder ausschalten. Dabei kann man die Ausgangs- und Zielsprache auswählen.

