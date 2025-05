Google will Videoanrufe revolutionieren – Millionen Menschen würden davon profitieren

Einfach sprechen, egal in welcher Sprache – das soll mit Google Meet jetzt Realität werden. Eine neue KI-Funktion übersetzt Gesagtes in Echtzeit und behält dabei sogar die Stimme und die Emotionen bei. Die futuristische Funktion ist jedoch nicht kostenlos.

Google Meet mit Echtzeit-Sprachübersetzung

Google hat bei seiner Entwicklerkonferenz I/O 2025 eine bemerkenswerte Funktion für Google Meet vorgestellt. Ab sofort übersetzt die Videokonferenz-App gesprochene Sprache in Echtzeit, zunächst aber nur zwischen Englisch und Spanisch. Die Funktion steht Nutzern der Google-One-AI-Premium-Pläne zur Verfügung, kostet 20 US-Dollar im Monat und befindet sich noch in der Beta-Phase.

Was diese Sprachübersetzung laut Google besonders macht: Sie nutzt ein KI-Modell, das nicht nur einfach übersetzt, sondern auch den Tonfall, die Intonation und die Emotionen des Sprechers in der Zielsprache nachbildet. Dabei bleibt die Originalstimme leise im Hintergrund hörbar, während die übersetzte Version in normaler Lautstärke wiedergegeben wird. Laut Google sorgt das für ein natürliches Gesprächsgefühl, als würde man tatsächlich mit einem menschlichen Dolmetscher sprechen, nur eben mit der eigenen Stimme.

Einsatzszenarien gibt es viele: Sei es im Gespräch mit einem Airbnb-Host in einem anderen Land oder im beruflichen Austausch mit internationalen Kollegen. Die KI-Übersetzung nimmt Sprachbarrieren mit einem Schlag aus dem Spiel. Google will die Funktion in den kommenden Wochen auf weitere Sprachen ausweiten und testet parallel eine Version für Unternehmen mit Workspace-Zugang.

Fremdsprachen lernen bald überflüssig?

Die Live-Übersetzung in Google Meet wirft unweigerlich auch eine grundlegende Frage auf: Wird das Erlernen von Fremdsprachen bald überflüssig? Wenn KI-Tools tatsächlich in der Lage sind, Gespräche natürlich und in Echtzeit zu übersetzen, könnte das mühsame Vokabelpauken an Relevanz verlieren.

Für manche Alltagssituationen könnte die Technik Sprachkenntnisse tatsächlich überflüssig machen. Gleichzeitig ginge jedoch auch ein Stück kultureller Austausch verloren, der über die bloße Verständigung hinausgeht.

Die Live-Übersetzung von Google Meet im Video:

Google Meet übersetzt Sprache in Echtzeit

