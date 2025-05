Irres Google-Abo kostet 250 Euro im Monat – das bekommt ihr dafür

Google stellt ein Abo vor, das ganze 250 Euro im Monat kostet. Ob sich das auch lohnt, hängt ganz davon ab, wie viel KI potenzielle Kunden im Leben brauchen.

Das steckt im 250-Euro-Abo von Google

Google liefert einen neuen Schwall an KI-Modellen und -Features – und die sind nicht billig. Das komplette Paket voller künstlicher Intelligenz kostet stolze 250 Euro im Monat und richtet sich laut Google an „Filmemacher, Entwickler, Kreativschaffende oder alle, die das absolut Beste an Google KI verlangen“.

Das steckt im KI-Ultra-Abo:

Die „absolut beste Version“ der Gemini-App mit dem höchsten Nutzungslimit für Deep Research, Videoerstellung mit Veo 2, Zugriff auf Veo 3 für Coding und akademische Forschung, in den kommenden Wochen Zugang zu Deep Think 2.5 Pro

Neues KI-Tool namens Flow für Filmproduktionen, Erstellung von Clips, Szenen und schlüssige Geschichten. Das Ultra-Abo ermöglicht Videoerstellung mit 1080p-Auflösung und verbesserter Kamerasteuerung.

KI-Tool namens Whisk, das Ideen visualisieren soll. Bilder lassen sich in acht Sekunden lange Videos verwandeln.

Höchste Nutzungslimits und erweitere Funktionen für NotebookLM

Zugriff auf Gemini in Google-Anwendungen wie Gmail, Docs, Vids und mehr

Vorabzugang für Gemini im Chrome-Browser, um bei Aufgaben zu unterstützen

KI-Prototyp namens Project Mariner, mit dem sich bis zu zehn Aufgaben wie Buchungen und Käufe gleichzeitig verwalten lassen sollen

YouTube-Premium-Abo für werbefreie Videos und Offline- und Hintergrundwiedergabe

30 TB Speicherplatz für Google Fotos, Drive, Google Mail

Teures KI-Abo zunächst nur in den USA

Bisher ist Google KI Ultra nur in den USA verfügbar. Google kündigt aber an, dass das Abo schon bald auch in anderen Ländern angeboten werden soll. Für die ersten drei Monate kostet das Abo außerdem nur die Hälfte.

Für KI-Fans mit dem etwas schmaleren Geldbeutel bietet Google auch ein AI-Pro-Abo für 21,99 Euro im Monat. Tools wie Flow und Whisk und die Gemini App sind in abgespeckter Form ebenfalls enthalten (Quelle: Google).