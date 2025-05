Genau wie beim iPhone: Google arbeitet an praktischer Funktion für Android-Smartphones

Google arbeitet an einer interessanten Neuerung für Android-Nutzer: Smartphones sollen sich künftig in vollwertige Smart-Displays verwandeln können. Die Funktion erinnert dabei sehr an den Standby-Modus von Apple und macht aus dem Handy im Ruhezustand eine interaktive Kommandozentrale. Erste Hinweise im Code von Android 16 verraten bereits spannende Details.

Google erweitert Funktionsumfang von Android-Handys

Der neue „Hub Mode“ soll Android-Smartphones dabei eine völlig neue Funktion verleihen. Wird das Gerät horizontal aufgeladen, verwandelt es sich automatisch in ein Smart-Display. Ihr könnt dann Widgets, Uhren und sogar Bilderrahmen auf dem Bildschirm anzeigen lassen. Die Funktion wird durch das neue Qi2-Ladeprotokoll ermöglicht, das kabelloses Laden mit einer Magnethalterung wie beim iPhone auch für Android-Geräte ermöglicht. Bisher wurde das volle Potenzial von Google in dem Bereich nicht ausgeschöpft.

Google soll die Entwicklung mit Hochdruck vorantreiben, um den Mehrwert des neuen Ladestandards zu steigern. Im Code von Android 16 wurde bereits ein neuer „Standby“-Button entdeckt, der den Bildschirmschoner und die Sperrbildschirm-Widgets aktiviert. Die Integration des Chromecast-Protokolls ermöglicht zudem das Streaming von Inhalten auf „standby-freundliche“ Geräte. Ihr könntet also auch von externen Quellen Inhalte auf euer Smartphone im „Hub Mode“ übertragen. Wie sinnvoll das wäre, sei mal dahingestellt.

Google will aufholen

Mit der Einführung des „Hub Mode“ würde Google auf Apples erfolgreichen Standby-Modus für iPhones reagieren. Samsung hat bereits die Unterstützung des Qi2-Standards für kommende Galaxy-Geräte bestätigt. Auch das Google Pixel 10, das möglicherweise schon im August erscheint, könnte die neue Funktion unterstützen. Gut möglich, dass es passend zum Pixel 10 dann auch eine magnetische Halterung gibt, die das volle Potenzial ausschöpft (Quelle: AndroidAuthority).