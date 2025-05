Google lässt Besitzer von älteren Pixel-Handys hängen

Mit Android 16 führt Google endlich eine detaillierte Akku-Gesundheitsanzeige ein – aber nur für ausgewählte Pixel-Handys. Die praktische Funktion, die den Zustand des Akkus in Echtzeit überwacht, wird ausschließlich auf neueren Geräten verfügbar sein. Google schließt sogar Modelle aus, die eigentlich als recht neu gelten.

Google lüftet Akku-Geheimnis der Pixel-Handys

Die neue Battery-Health-Anzeige in Android 16 verspricht echte Transparenz beim Thema Akku-Gesundheit. Die Funktion zeigt den aktuellen Kapazitätszustand im Vergleich zu einem neuen Akku als Prozentangabe an. Ihr erhaltet so erstmals einen klaren Einblick, wie fit euer Akku noch ist. Zusätzlich informiert die Übersicht über aktivierte Lade-Optimierungen und verlinkt direkt zu relevanten Support-Artikeln, damit ihr euch informieren könnt. Es gibt aber einen kleinen Haken.

Anders als bisher erwartet, werden nicht alle Pixel-Handys unterstützt, sondern nur eine sehr kleine Auswahl. Die neue Akku-Funktion bekommt ihr nur auf dem Pixel 8a und allen aktuellen Pixel-9-Handys. Habt ihr ein Pixel 8 Pro, dann geht ihr leer aus, während das günstigere Pixel 9a (Test) dabei ist.

Google begründet die eingeschränkte Verfügbarkeit mit „technischen Limitierungen“ älterer Modelle. Ein möglicher Grund: Während die Akkus ab dem Pixel 8a für 1.000 Ladezyklen ausgelegt sind, halten ältere Modelle nur 800 Zyklen durch. Die Entscheidung betrifft auch die erst 2023 erschienene Pixel-8-Serie sowie das erste Pixel Fold. Besitzer und Besitzerinnen dieser teuren und noch aktuellen Smartphones dürften enttäuscht sein (Quelle: AndroidCentral).

Alle Details folgen noch

Die vollständigen Informationen zur Battery-Health-Anzeige in Android 16 wird Google voraussichtlich auf der Entwicklerkonferenz I/O 2025 präsentieren. Dort dürfte auch Android 16 offiziell vorgestellt werden. Die Beta-Version zeigt bereits jetzt: Die neue Akku-Überwachung wird ein mächtiges Tool – allerdings nur für die allerneuesten Pixel-Geräte.