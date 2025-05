Samsung spendiert Besitzern des Galaxy S22, Plus und Ultra ein dickes Geschenk

Samsung legt endlich los: Nachdem Besitzerinnen und Besitzer neuerer Galaxy-Smartphones mit Android 15 und One UI 7 versorgt wurden, sind jetzt deutlich ältere Modelle an der Reihe. Ab sofort erhalten das Galaxy S22, S22 Plus und S22 Ultra das riesige Software-Update als Geschenk von Samsung – auf das ihr zugegebenermaßen sehr lange warten musstet.

Samsung Galaxy S22, Plus und Ultra erhalten Android 15

Samsung rollt das lang erwartete One-UI-7-Update für die komplette Galaxy-S22-Serie aus. Das knapp 4,5 GB große Update bringt nicht nur frischen Wind ins Design, sondern verspricht auch neue Funktionen. Zunächst gab es die neue Android-15-Version in Korea und den USA, jetzt ist Europa an der Reihe.

Das Update auf One UI 7 poliert die Benutzeroberfläche der Galaxy-S22-Reihe ordentlich auf. Samsung spendiert der kompletten Oberfläche neue Animationen und Unschärfeeffekte. Auch die hauseigenen Apps bekommen ein neues Icon-Design und zusätzliche Anpassungsoptionen. Die Firmware enthält zudem den Sicherheitspatch vom April 2025. Das entspricht zwar nicht der aktuellsten Mai-Version, der kleine Makel dürfte aber bald ausgeräumt werden (Quelle: SamMobile).

Wer sich Hoffnungen auf Galaxy-AI-Funktionen gemacht hat, wird enttäuscht: Die High-End-KI-Features bleiben den aktuellen Galaxy-S25-Modellen vorbehalten. Das Galaxy S22 bekommt aufgrund seines Alters nur eine abgespeckte Version der KI-Funktionen. Dennoch sorgt das Update für einen spürbaren Frischekick beim Design und der Bedienung. Auch die Performance und Effizienz dürften profitieren. Zu viel dürft ihr euch aber nicht erwarten, da die Handys schon einige Jahre auf dem Buckel haben.

So kommt ihr an das Software-Update

Ihr könnt das Update auf Android 15 und One UI 7 ganz einfach über die Einstellungen eures Smartphones installieren: Öffnet dafür die Einstellungen, tippt auf Software-Update und wählt „Herunterladen und installieren“, wenn euch das Update angeboten wird.

Wie immer dauert die Bereitstellung für alle Smartphones etwas. Wenn ihr die neue Version nicht heute angeboten bekommt, sollte das in den kommenden Tagen passieren. Sie wird in jedem Fall ab sofort ausgerollt.

Das erwartet euch mit Android 15:

