Google macht es wirklich: Android 16 enthüllt wichtiges Geheimnis eures Smartphones

Google räumt mit der Ungewissheit über den Zustand von Smartphone-Akkus auf. Mit der neuen „Battery Health“-Funktion in Android 16 Beta 3 könnt ihr erstmals in der Geschichte des Betriebssystems live verfolgen, wie stark eure Batterie im Vergleich zum Neuzustand altert. Das große Mysterium um die Akku-Gesundheit wird damit gelüftet und schafft mehr Transparenz.

Android 16 schafft Akku-Transparenz

Die Zeiten, in denen ihr einfach den Akku eures Smartphones austauschen konntet, sind längst vorbei. Bisher wusstet ihr erst, wie es um den Akku steht, wenn ihr ein Problem hattet. Das hat bald ein Ende: Das neue „Battery Health“-Menü in Android 16 Beta 3 gibt euch detaillierte Einblicke in den tatsächlichen Zustand eurer Smartphone-Batterie. Die Funktion vergleicht die aktuelle Kapazität mit dem Ausgangszustand und macht den unvermeidlichen Verschleiß erstmals wirklich sichtbar.

In Android 16 könnt ihr sehen, wie es um den Akku eures Smartphones steht. (© AndroidAuthority)

Google belässt es nicht bei der bloßen Anzeige der wichtigsten Details zum Zustand des Akkus. Das neue Feature bietet auch praktische Informationen, damit ihr die Langlebigkeit eurer Batterie verbessern könnt. Bereits bewährte Funktionen wie adaptives Laden oder die 80-Prozent-Ladebegrenzung für Pixel-Handys werden durch das neue Tool sinnvoll ergänzt. Damit könnt ihr die gesamte Lebensdauer eures Smartphones verlängern.

Neue Akku-Funktion ist ein zweischneidiges Schwert

Die neue Transparenz zum Akku in Android 16 könnte ungewollte Folgen haben. Einerseits werdet ihr besser informiert und könnt aktiv gegensteuern, wenn die Batterieperformance nachlässt. Andererseits könnte das ständige Monitoring des Akkuzustands auch zu erhöhter Frustration führen – besonders wenn der Verschleiß schneller voranschreitet als erwartet. Experten rechnen mit einer möglichen Zunahme von Garantieansprüchen, sobald Android 16 offiziell erscheint (Quelle: AndroidAuthority).

Dabei ist nicht immer ein alternder Akku schuld an einer spürbar verkürzten Laufzeit. Oft sind es Apps oder Softwareprobleme, die dazu führen. Wichtig ist die neue Funktion trotzdem, denn damit könnt ihr bei der Fehlersuche zumindest eine Quelle ausschließen. Laut Google war die Funktion viele Jahre in Entwicklung.

Während Android 16 anrollt, warten viele noch auf Android 15:

