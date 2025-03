Samsung legt los: Erste Tablets erhalten riesiges Software-Update

Samsung braucht eine gefühlte Ewigkeit, um Android 15 und One UI 7 für ältere Smartphones und Tablets zu veröffentlichen. Langsam tut sich aber etwas. Immer mehr Beta-Tests für Geräte starten, die bisher nicht versorgt wurden. Jetzt werden auch die ersten beiden Tablets aktualisiert.

Samsung verteilt Android-15-Beta für erste Tablets

Android 15 wurde von Google bereits vor Monaten veröffentlicht. Seitdem warten viele Samsung-Fans auf die neue Version. Viel hat sich bisher nicht getan, doch langsam kommt Bewegung rein. Samsung hat zumindest in Korea mit dem Beta-Tests von One UI 7 auf Basis von Android 15 für das Galaxy Tab S10 Plus und Galaxy Tab S10 Ultra begonnen. Das etwa vier Gigabyte große Software-Update bringt zudem das März-Update mit.

Interessierte Nutzer der Galaxy-Tab-S10-Serie können über die Samsung-Members-App am Beta-Programm teilnehmen. Nach der Anmeldung mit dem Samsung-Account und Akzeptieren der Bedingungen steht das Update in den Systemeinstellungen zum Download bereit. Samsung weist jedoch darauf hin, dass Beta-Versionen naturgemäß noch Fehler enthalten können.

Weitere Länder sollen folgen

Während aktuell nur koreanische Nutzer in den Genuss der neuen Software kommen, plant Samsung laut SamMobile die zeitnahe Ausweitung des Beta-Programms auf weitere Märkte. Gefundene Bugs können Teilnehmer direkt über die Members-App an Samsung melden, um die Entwicklung der finalen Version zu unterstützen.

Nicht nur für die Galaxy-Tab-S10-Tablets wurde der Beta-Test gestartet, sondern auch für die Galaxy-S23-Smartphones. Samsung hat den Release der finalen Version von Android 15 und One UI 7 für April für ausgewählte Geräte versprochen – und scheint das auch einhalten zu können. Zumindest tut sich nach Monaten der Wartezeit etwas. Sobald die finalen Versionen veröffentlicht werden, werden wir euch informieren.

Das erwartet euch mit Android 15:

