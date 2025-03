Samsung geht aufs Ganze: Neues Falt-Smartphone wird anders als gedacht

Eigentlich schien bereits alles absolut klar zu sein. Das Galaxy Z Flip 7 sollte sich im Vergleich zum Vorgänger optisch kaum verändern. Nur die Displays sollten etwas größer werden. Wie sich jetzt herausstellt, soll alles ganz anders kommen. Samsung plant für das neue Falt-Handy wohl doch eine größere Änderung am Design – und die kann sich wirklich sehen lassen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung Galaxy Z Flip 7 mit großem Außendisplay

Das Galaxy Z Flip 6 besitzt ein recht komisch geformtes Außendisplay, wie ihr oben im Titelbild sehen könnt. Samsung hat vermieden, die Kameras einzufassen. Das sollte laut dem letzten Leak auch so bleiben – tut es aber wohl doch nicht. Genau wie schon Motorola oder Xiaomi soll Samsung die Kameras beim Galaxy Z Flip 7 nun auch ins Display einlassen.

Anzeige

So soll das Samsung Galaxy Z Flip 7 wirklich aussehen:

So soll das Samsung Galaxy Z Flip 7 wirklich aussehen. (© @OnLeaks / AndroidHeadlines)

Anzeige

Wenn sich das Design des Galaxy Z Flip 7 wirklich so verändert, dann hätte Samsung die Optik zwei Jahre in Folge massiv verändert. Das Unternehmen würde das Display also wie die Konkurrenz über die Kameras ziehen und somit auf der ganzen Außenfläche verteilen. Das würde dann auch erklären, wieso der Bildschirm innen sowie außen auch etwas größer werden soll.

Wird Samsung das wirklich umsetzen?

Nun muss man nach dem korrigierten Leak natürlich wieder vorsichtig sein. Immerhin war der erste Leak, mit dem im Vergleich zum Galaxy Z Flip 6 kaum veränderten Design, angeblich sicher. Die Quelle ist sonst sehr vertrauenswürdig, deswegen wurde das Design auch nicht hinterfragt. Immerhin verändert Samsung die Optik seiner Smartphones nicht so regelmäßig – siehe die Galaxy-S-Serie.

Anzeige

Ob es am Ende wirklich so kommt, erfahrt ihr in einigen Monaten. Im Herbst wird Samsung die neuen Falt-Smartphones offiziell vorstellen. Bis dahin könnt ihr euch unseren Vergleich der aktuellen Falt-Handys anschauen:

Das beste Flip-Phone 2024: Samsung vs. Xiaomi vs. Moto Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.