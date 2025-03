Galaxy S26 Ultra: Samsung-Fans können aufatmen

Samsung hat beim Galaxy S25 Ultra den Funktionsumfang des S Pen deutlich reduziert. Laut dem Unternehmen haben viele der Smartphone-Besitzer die Features sowieso nicht verwendet. Ein Argument, das sich auch eignen würde, um den Stift komplett zu streichen. Das soll beim Galaxy S26 Ultra aber nicht passieren.

Samsung Galaxy S26 Ultra kommt mit S Pen

Die Bedeutung des S Pen ist für Samsung ungebrochen – auch im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz. „Der S Pen ist ein Kernelement des Ultra-Erlebnisses“, betont Annika Bizon, Vizepräsidentin für Produkt und Marketing (MX) bei Samsung UK. Die langjährigen Nutzer fragten gezielt danach, ob neue Modelle wieder mit dem digitalen Stift ausgestattet seien (Quelle: Techradar).

Statt den S Pen durch KI-Funktionen zu ersetzen, setzt Samsung auf Symbiose: Die Stifteingabe ergänzt sich perfekt mit den neuen KI-gestützten Kreativtools. So können Nutzer mit dem Galaxy S25 Ultra etwa mit „Sketch to Image“ handgezeichnete Skizzen durch Künstliche Intelligenz in vollwertige Bilder verwandeln. Der S Pen bietet dabei präzise Kontrolle, die durch Fingereingaben nicht zu erreichen ist.

Diese klare Positionierung dürfte auch Auswirkungen auf kommende Modelle haben. Das Galaxy S26 Ultra, das Anfang 2026 erwartet wird, wird definitiv wieder einen integrierten S Pen besitzen. Samsung sieht in der Kombination aus Stift und modernen KI-Features einen wichtigen Wettbewerbsvorteil, den die Konkurrenz auch nach Jahren nicht bietet.

S Pen könnte mit der Zeit wieder wichtiger werden

Je mehr KI-Funktionen über den S Pen realisiert werden, desto wichtiger wird der Stift und könnte nach dem Downgrade wieder ein Upgrade beim Funktionsumfang erhalten. Bestätigt ist das bisher nicht und Samsung würde sich in dem Punkt sicher nicht so früh festlegen lassen, weil man nie genau weiß, wie sich die Hard- und Software entwickelt. Klar ist aber, dass die Ultra-Smartphones von Samsung zumindest vorerst den S Pen behalten werden.

Im Video zeigen wir euch die aktuellen Galaxy-S25-Smartphones von Samsung:

