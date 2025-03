Samsung will vor dem Galaxy S26 jeden Stein umdrehen – aus gutem Grund

Samsung hatte es mit seinen Exynos-Chips in den letzten Jahren nicht leicht. Trotz milliardenschwerer Investitionen verliert das Unternehmen im Bereich der Auftragsfertigung weiter Marktanteile an den Marktführer TSMC und kann auch technologisch mit Konkurrenten nicht mithalten. Samsung schaut sich die Geschichte deswegen nun genauer an.

Samsung durchleuchtet Exynos-Sparte

Bei Samsung schrillen die Alarmglocken. Seit Januar untersucht das neu geschaffene Management-Diagnose-Büro die System-LSI-Division, die für das Design der Exynos-Chips verantwortlich ist. Die anhaltenden Verluste in diesem Bereich haben das Top-Management zum Handeln gezwungen. Besonders bitter: Der 2019 angekündigte Investitionsplan zur Eroberung der Marktführerschaft im Chip-Sektor bis 2030 zeigt bisher nicht die erhofften Erfolge (Quelle: Chosun). Samsung muss auch weiterhin auf Alternativen setzen.

Die technologischen Herausforderungen werden laut der Quelle dabei immer deutlicher sichtbar. Samsung musste bei der Galaxy-S25-Serie auf den eigenen Exynos-2500-Chip verzichten und stattdessen auf Qualcomms Snapdragon 8 Elite setzen. Wenn sich daran nichts ändert, muss Samsung einerseits für eine Chip-Entwicklung zahlen, die sich nicht rechnet, und zusätzlich mehr für Chips von anderen Herstellern ausgeben.

Samsung Galaxy S26 soll Exynos 2600 erhalten

Während weltweit alle Galaxy-S25-Modelle mit einem Qualcomm-Chip erschienen sind, will Samsung beim Galaxy S26 wieder einen Exynos-Chip verbauen. Ob das am Ende wirklich klappt, hängt davon ab, wie ergiebig die Produktion des Exynos 2600 ausfällt und ob der Chip konkurrenzfähig ist.

Samsung braucht die eigenen Exynos-Chips, um die Preise der High-End-Smartphones stabil zu halten. Qualcomm soll die Preise 2026 nämlich weiter erhöhen und das könnte am Ende dazu führen, dass ihr mehr für ein Samsung-Handy bezahlen müsst.

Es wird spannend sein zu sehen, ob Samsung seine Chip-Sparte in den kommenden Jahren auf Kurs bringt und die Exynos-Modelle konkurrenzfähig werden.

Samsung musste zuletzt sogar in der Mittelklasse auf Qualcomm setzen:

