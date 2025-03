Samsung legt los: Android 16 für erste Smartphones aufgetaucht

Samsung hat es noch nicht einmal geschafft Android 15 und One UI 7 für ältere Smartphones zu veröffentlichen, doch schon jetzt beginnt die Arbeit an Android 16 und One UI 8 – viel früher als sonst. Samsung könnte die Wartezeit auf das große Software-Update dadurch verkürzen.

Samsung arbeitet an Android 16

Das Galaxy S25, S25 Plus und S25 Ultra sind bereits mit Android 15 und One UI 7 ausgestattet. Alle anderen noch unterstützten Samsung-Smartphones sollen ab April folgen. Während das Unternehmen also noch an dieser Umsetzung arbeitet, die sich seit Monaten verzögert, ist bereits jetzt eine erste Version von Android 16 aufgetaucht.

Monate früher als im vergangenen Jahr hat Samsung laut den neuesten Informationen jetzt schon auf den internen Test-Servern eine Version von Android 16 und One UI 8 für die Galaxy-S25-Smartphones hochgeladen. Das könnte bedeuten, dass Samsung das nächste große Software-Update schneller zur Verfügung stellt. One UI 7 war ein recht umfangreiches Upgrade, One UI 8 soll deutlich kleiner werden.

Google hat die Entwicklung von Android 16 sehr schnell vorangetrieben. Bereits im Juni soll die finale Version erscheinen. Samsung könnte bis dahin die eigene Software anpassen und das Update zeitnah veröffentlichen. Ob das wirklich passiert, steht aktuell noch in den Sternen, denn der Zeitplan mit Android 15 hat sich massiv verzögert.

Samsung muss viele Geräte versorgen

Wie sonst auch beginnt Samsung bei der Entwicklung einer neuen Android-Version zunächst mit den aktuellen Flaggschiff-Smartphones der Galaxy-S-Klasse. Mit der Zeit werden weitere Modelle hinzukommen. Habt ihr seit dem Galaxy S21 ein Smartphone gekauft, dann erhaltet ihr auch Android 16 und One UI 8. Die größte Frage wird sein, wann das wirklich der Fall sein wird. An Android 15 sieht man, dass Samsung dieses Mal fast sechs Monate für die Umsetzung benötigt.

Das erwartet euch mit Android 15:

