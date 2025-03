China-Hersteller will sich Samsung und Apple mit zwei besonderen Smartphones vorknöpfen

Der chinesische Hersteller Honor reagiert auf zwei der aktuell spannendsten Smartphone-Trends der Branche, die Samsung und Apple vorantreiben. Es geht dabei um kompakte Smartphones und besonders dünne Geräte. Honor möchte die beiden Kategorien zukünftig ebenfalls abdecken.

Honor folgt zwei Smartphone-Trends

Honor plant demnach ein Smartphone mit 6,3-Zoll-Display, das deutlich kompakter ausfällt als das aktuelle Magic 7 Pro mit seinem 6,8-Zoll-Bildschirm. Unter dem Projektnamen „Yaozi“ – was sich vom chinesischen Wort für „Glory“ (Ruhm) ableitet – entwickelt das Unternehmen ein High-End-Gerät, das Premium-Leistung in einem handlicheren Format verspricht.

Während die genauen technischen Spezifikationen noch unter Verschluss sind, zeigt dieser Schritt Honors Ambitionen, die wachsende Nachfrage nach kompakteren Premium-Smartphones zu bedienen. Honor baut in erster Linie große Smartphones und würde damit in direkte Konkurrenz zum Samsung Galaxy S25 und iPhone 16 Pro treten.

Parallel dazu arbeitet Honor an einem ultradünnen Smartphone. Die Entwicklung soll sich noch in einem frühen Stadium befinden. Honors Expertise in diesem Bereich ist bereits durch das beeindruckend schlanke Falt-Smartphone Magic V3 belegt. Die Herausforderung wird sein, diese dünne Bauweise nun auch bei einem klassischen Smartphone umzusetzen, ohne Kompromisse bei Akkulaufzeit und Performance einzugehen. Auch hier sind Samsung mit dem Galaxy S25 Edge und Apple mit dem iPhone 17 Air die Vorbilder (Quelle: 9to5Google).

Konkurrenz belebt das Geschäft

Samsung und Apple dürfte die zunehmende Konkurrenz in den Bereichen nicht gefallen, denn besonders die chinesischen Hersteller zeigen oft, was technisch wirklich möglich ist. Gut ist das am Ende für euch als Käuferinnen und Käufer, denn dadurch müssen Samsung und Apple immer wieder nachlegen, um technologisch nicht komplett abgehängt zu werden. Wir behalten die Entwicklung für euch im Blick.

Das Honor Magic V3 hat gezeigt, wie dünn ein Smartphone gebaut werden kann:

