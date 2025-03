Huawei zeigt Apple mit neuen Smartphones, wie es richtig geht

Der Smartphone-Markt in China erlebt eine dramatische Verschiebung im Premium-Segment: Während Apple seine Dominanz langsam verliert, gewinnt Huawei massiv an Bedeutung. Der Anteil von Premium-Smartphones hat sich in den letzten Jahren mehr als verdoppelt. Und besonders da kann das chinesische Unternehmen wachsen.

Huawei erobert den Smartphone-Markt zurück

Chinesische Smartphone-Hersteller wachsen zunehmend auf dem heimischen Markt für hochpreisige Smartphones. Der Anteil von Geräten über 600 Dollar stieg von 11 Prozent im Jahr 2018 auf beachtliche 28 Prozent im Jahr 2024. Apple, bisher unangefochtener Marktführer, verlor deutlich an Boden. Der Marktanteil der iPhones sank auf 54 Prozent.

Besonders beeindruckend ist hingegen Huaweis Aufstieg. Das Unternehmen verzeichnete 2024 ein Wachstum von 52 Prozent im Premium-Segment. Der Durchbruch gelang dank der selbst entwickelten Chips, die in neuen Pura- und Nova-Smartphones zum Einsatz kommen. Diese technologische Innovation ermöglichte es Huawei, die Auswirkungen der US-Sanktionen zu überwinden. Der Marktanteil stieg rasant auf 29 Prozent.

Huawei knabbert Apple immer mehr Marktanteile in China ab. (© Counterpoint)

Auch andere chinesische Hersteller drängen verstärkt in den Premium-Markt. Xiaomi und Vivo steigerten ihre Verkäufe um 50 Prozent. Im wichtigen Preissegment zwischen 400 und 600 Dollar dominieren hingegen einheimische Marken mit einem Anteil von 91 Prozent. Das ist ein deutliches Zeichen für die Präferenz chinesischer Konsumenten für lokale Produkte, die hochwertige Technik zu attraktiven Preisen haben wollen (Quelle: Counterpoint).

Huawei expandiert auch international

Huawei hatte sich nach dem US-Bann in erster Linie auf den heimischen Markt konzentriert und Technologien entwickelt, um unabhängig von US-Komponenten zu sein. Das trägt jetzt Früchte. Deshalb expandiert Huawei wieder international und hat kürzlich sogar sein doppelt faltbares Smartphone nach Europa gebracht. Ein altes Problem bleibt aber bestehen. Ohne Google-Dienste werden es die Smartphones schwer haben.

Das Huawei Mate XT im Video:

Huawei Mate XT kommt nach Europa – Unfold the Future

