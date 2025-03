Xiaomi bringt E-Autos nach Europa: Das hat der China-Hersteller vor

China ist erst der Anfang: Xiaomi will seine Elektroautos in den nächsten Jahren weltweit anbieten. Nach dem erfolgreichen Start des SU7 Ultra kündigt der Xiaomi-Präsident nun an, dass internationale Märkte fest eingeplant sind.

Xiaomi: E-Autos kommen auch nach Europa

Auf dem Mobile World Congress in Barcelona hat Xiaomi-Präsident Lu Weibing deutlich gemacht, dass das Unternehmen seine E-Autos künftig weltweit anbieten will. Konkrete Termine nannte er zwar nicht, doch Xiaomi sieht sich langfristig als Konkurrent von Tesla und anderen etablierten Marken.

„Ich kann nicht zu viele Details verraten. Aber ich freue mich, unseren Fans mitteilen zu können, dass Xiaomi in den nächsten Jahren Elektroautos auf internationalen Märkten anbieten wird“, so Weibing (Quelle: CNBC).

In China feierte Xiaomi bereits erste Erfolge mit dem neuen Modell SU7 Ultra. Für das umgerechnet rund 70.000 Euro teure E-Auto gingen nach Unternehmensangaben innerhalb von 24 Stunden 15.000 Bestellungen ein. Es ist erst das zweite Fahrzeug der Marke, nachdem Xiaomi mit dem SU7 den Einstieg in den Markt für Elektroautos im Jahr 2021 angekündigt hatte.

Mit dem SU7 hat Xiaomi zumindest in China das Tesla Model 3 hinter sich gelassen. Zwischen April 2024 und Januar 2025 soll das E-Auto 162.384 Mal verkauft worden sein. Das Model 3 von Tesla hingegen wurde 152.748 Mal verkauft.

Inzwischen arbeitet das Unternehmen am Xiaomi YU7. Das Crossover-SUV soll Mitte 2025 auf den Markt kommen und wahlweise von einem Heckantrieb oder zwei Allradantrieben mit Doppelmotor vorangebracht werden.

Xiaomis globale Pläne: Noch kein konkreter Termin

Wann genau die Elektroautos von Xiaomi nach Europa kommen, ist noch unklar. Fest steht jedoch, dass das Unternehmen eine aggressive Expansion plant, um sich als ernstzunehmender Player auf dem globalen Automarkt zu etablieren.

E-Autos aus China sind keine klassischen Schnäppchen:

