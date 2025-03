Bittere Wahrheit über E-Autos: Ein Problem hält viele Käufer ab

Der Preis ist für viele Autokäufer nach wie vor das entscheidende Argument gegen Elektroautos. Eine neue Umfrage zeigt nun, dass fast jeder Zweite die hohen Anschaffungskosten als größtes Hindernis ansieht. Daran dürften aber auch neue, günstigere Modelle wenig ändern.

E-Autos: Hohe Kosten schrecken Kunden ab

Laut einer repräsentativen Umfrage von YouGov ist der Preis das größte Hindernis beim Kauf eines E-Autos: 47 Prozent der Befragten halten die Anschaffungskosten für zu hoch. Auch Reichweitenangst (42 Prozent) und eine als fehlend wahrgenommene Ladeinfrastruktur (40 Prozent) spielen eine große Rolle. Hohe Strompreise an der Ladesäule halten ebenfalls 30 Prozent der Befragten vom Umstieg ab.

Besonders deutlich wird der Wunsch nach günstigeren Modellen bei der Frage nach dem maximal akzeptablen Preis: 16 Prozent der Befragten nennen 15.000 Euro als Schmerzgrenze, weitere 14 Prozent wären bereit, bis zu 20.000 Euro zu zahlen. 12 Prozent halten 25.000 Euro für angemessen, nur 8 Prozent 30.000 Euro für akzeptabel. Da die meisten derzeit verfügbaren Modelle über 30.000 Euro kosten, bleibt ein E-Auto für viele Interessenten derzeit unerschwinglich.

Ein Blick auf den aktuellen Markt bestätigt die Ergebnisse der Umfrage: Laut einer Erhebung des ADAC gibt es derzeit überhaupt nur sechs E-Autos zu einem Preis unter 30.000 Euro in Deutschland. Die meisten liegen zudem nur knapp unter dieser Marke. Unter 20.000 Euro gibt es derzeit nur ein einziges Modell – den Dacia Spring, der rund 17.000 Euro kostet.

Neben dem Preis spielt für einige Käufer auch die Herkunft der Fahrzeuge eine Rolle: 23 Prozent der Befragten bevorzugen deutsche Hersteller, 15 Prozent setzen auf europäische Marken (Quelle: taz.de).

E-Autos: Ein Drittel hat kein Interesse

Neben den als zu hoch empfundenen Kosten gibt es eine weitere große Kundengruppe, die grundsätzlich kein Interesse an Elektroautos hat – unabhängig vom Preis. In der Umfrage gaben 30 Prozent der Befragten an, dass für sie ein Umstieg auf ein E-Auto generell nicht infrage kommt.

E-Auto oder Verbrenner? Der ADAC hat nachgerechnet:

