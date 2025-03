E-Auto-Durchbruch? Bei VW scheint der Knoten geplatzt – doch ein Problem bleibt

VW läppert sich mit E-Autos so durch – zumindest ist das vor dem Hintergrund der massiven Probleme des Autokonzerns die vorherrschende Ansicht. Doch mit dem neuen ID.7 haben die Wolfsburger einen großen Wurf gelandet – wie groß, wird sich aber erst mit Verzögerung zeigen.

VW hat Grund zur Freude: ID.7 als Kombi gefragt

Bei VW kann man sich verhalten auf die Schulter klopfen: Im Januar 2025 hat sich kein anderes Elektroauto besser verkauft als der ID.7 – in der Tourer genannten Variante, wohl gemerkt. Der Elektro-Kombi führt mit 3.140 Stück die Neuzulassungen unter den Elektroautos an.

Das ist kein Wunder: Der ID.7 kommt bei Testern hervorragend an. Der Preis ist kein Schnäppchen, aber der Aufpreis zum Passat ist nicht gigantisch. Ab 58.790 Euro geht es los, beim Passat sind es 50.290. Der Elektro-Kombi qualifiziert sich allerdings noch für höhere Boni, die den Preis drücken.

Die vermutlich wichtigste Rolle beim Erfolg dürften aber zwei Faktoren spielen: Der ID.7 Tourer hat nur wenig Konkurrenz als Elektro-Kombi. Und die guten Verkaufszahlen speisen sich zudem aus einem hohen Anteil an Dienstwagen mit günstigen Leasingraten, so Watson.

Der Gebrauchtmarkt wartet auf VWs E-Kombi

Und das Preisproblem dürfte sich auf dem Gebrauchtmarkt bald auflösen: Günstige Anschaffungsraten sprechen dafür, dass der ID.7 in wenigen Jahren, wenn die bisherigen Modelle als eher kurzlebige Dienstfahrzeuge ausgedient haben, zu erschwinglichen Preisen gebraucht angeboten werden kann.

Man muss allerdings auch zugestehen: Der ID.7 hatte es nicht allzu schwer, sich an die Spitze vorzuarbeiten. Gleichzeitig schmierte Tesla – aus bekannten Gründen – in Europa, und vor allem in Deutschland mit seinen Verkaufszahlen völlig ab.

Der ID.7 hat außerdem nur wenig direkte Konkurrenz als Elektro-Kombi: MG5, Nio ET5 Touring, BMW i5 Touring und der Opel Astra Electric als Kombiversion – viel länger ist die Liste derzeit nicht. Unter denen greift der ID.7 zwar nicht den besten Preis, dafür aber mit Abstand die besten Bewertungen ab. Schließlich wurde der VW zum besten überhaupt vom ADAC getesteten Auto bisher gekürt.

Zeit für Kombi: VW zeigt den ID.7 Tourer

