Für all jene, die höhere Ansprüche an Akku-Kapazität, Reichweite und Ladezeit eines Elektroautos haben, lohnt sich ein Blick auf den VW ID.7.

Mit dem ID.7 möchte der deutsche Fahrzeughersteller Volkswagen das Sortiment seiner Elektroautos nach oben hin abrunden. Die neue Limousine soll vor allem jene Fahrer abholen, die sich etwas mehr Komfort wünschen, als es ihnen die bisherigen Modelle des Unternehmens bieten. Die wichtigsten Informationen mitsamt Angaben zu Akku, Reichweite und Ladezeit des VW ID.7 erhaltet ihr hier.

Im folgenden Video erhaltet ihr schon mal einen Eindruck davon, wie sich der VW ID.7 auf der Straße schlägt.

So groß und schwer ist der VW ID.7

Bei dem VW ID.7 handelt es sich um eine von Volkswagen entwickelte Fließheck-Limousine mit Elektroantrieb. Das Fahrzeug ist 4,96 Meter lang, 1,86 Meter breit und kommt auf eine Bauhöhe von 1,54 Metern. Der Radstand des rund 2,1 Tonnen schweren Elektroautos beträgt 2,97 Meter. Das Kofferraumvolumen der Stand Mai 2023 unveröffentlichten Limousine soll voraussichtlich bei mehr als 500 Litern liegen.

Technische Daten zu Leistung und Akku

Der 210 kW (286 PS) starke Elektroantrieb beschleunigt den VW ID.7 ausschließlich über die Hinterachse in nur 5,4 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Die erreichbare Höchstgeschwindigkeit liegt dem Hersteller zufolge bei 180 km/h.

Als Energiespeicher steht dem VW ID.7 wahlweise ein 77 oder ein 86 kWh großer Akku zur Verfügung, wobei der Marktstart zunächst nur mit ersterer Variante im „ID.7 Pro“ erfolgen soll. Die höhere Kapazität will Volkswagen erst später im „ID.7 Pro S“ bereitstellen.

Reichweite und Ladezeit des VW ID.7

Während der VW ID.7 mit dem kleineren Akku gemäß der WLTP-Richtlinie eine Reichweite von 615 km erreicht, muss die Ausführung mit der größeren Batterie erst nach rund 700 km wieder an die Ladesäule.

Und auch bei der Ladeleistung gibt es geringfügige Unterschiede, die jedoch in der Praxis kaum auffallen dürften. So lässt sich der größere Energiespeicher mit bis zu 200 kW aufladen, wohingegen die kleinere Batterie nur 170 kW aufnehmen kann. Dennoch handelt es sich bei beiden Angaben um hervorragende Werte, mit denen eine 80-Prozent-Ladung in weniger als einer halben Stunde möglich ist.

Wann kommt der ID.7 und was soll er kosten?

Volkswagen möchte den VW ID.7 erstmals ab Herbst 2023 in Europa und China zum Verkauf anbieten. Genaue Preisinformationen hat der Hersteller bisher zwar nicht geteilt, Branchenkenner erwarten jedoch Anschaffungskosten in Höhe von rund 55.000 bis 60.000 Euro.

