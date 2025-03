Vor einem Blitzer parken: Darauf müssen Autofahrer achten

Parken vor einem Blitzer, ist das erlaubt oder nicht? Könnte gar ein Bußgeld drohen? Wir geben euch die Antworten und verraten, was ihr beachten solltet.

Bundesgerichtshof gibt Antwort

Nach einem langen Arbeitstag kommt ihr nach Hause und wollt euer Fahrzeug nur noch abstellen. Ihr fahrt durch eure Straße und findet keinen Parkplatz mehr, alles ist voll. Der einzige freie Ort ist direkt vor einem Blitzer. Was ist nun erlaubt?

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich nach einer Revision mit dem Thema beschäftigt und kam im Gegensatz zu vorherigen Gerichten zum Ergebnis, dass das Parken vor einem Blitzer nicht als strafbare Störung zu werten sei (via t-online).

Der BGH verstand das Parken nicht als Störung des Blitzers als solches, sondern als Störung des Messvorgangs. Damit ist das Parken aus rechtlicher Sicht nicht zu beanstanden. Anders wäre es jedoch, wenn spezifische Verbote und Hinweisschilder darauf verweisen würden, dass das Parken vor dem Blitzer nicht erlaubt wäre.

Neben Parkautomaten und klassischen Parkscheiben gibt es auch die elektronische Parkscheibe. Wie diese funktioniert, erklärt euch das Video:

Allgemeine Parkregeln gelten

Natürlich müssen auch bei diesem Parkvorgang die gültigen Parkregeln beachtet werden, die allgemein gelten und auch im Speziellen je nach Ort durch Straßenschilder genauer dargestellt werden. Das Thema Querparken ist dabei beispielsweise ein strittiges Thema.

