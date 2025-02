Gebrauchtwagen kaufen: In diesem Bundesland sind Schnäppchen schwer zu finden

Gebrauchte sind das Auto der Wahl für einen Großteil der Autokäufer in Deutschland – und unter der Gebrauchten nimmt der VW Golf noch einmal eine Sonderstellung ein. Eine aktuelle Analyse zeigt jetzt, wo Kunden den Bestseller unter den Gebrauchten besonders günstig ergattern – und wo nicht.

Golf-Index verrät: In Bremen gibt’s günstige Gebrauchte

Der Golf-Index vom Autoportal mobile.de verrät: In Bremen gibt es die günstigsten Golf-Modelle vom Vorbesitzer. Der Durchschnittspreis liegt dort bei 21.416 Euro.

Mobile.de hat für den Preisvergleich die eigenen Daten herangezogen. Ermittelt wurden die Preise von Golf-Modellen mit den Baujahren 2020 bis 2022 und maximal 200.000 km auf der Uhr. Ansonsten wurde nicht nach Versionen oder Ausstattungsmerkmalen unterschieden.

Nach Bremen folgen auf dem Schnäppchen-Treppchen Schleswig-Holstein mit 22.154 Euro und Sachsen-Anhalt mit 22.359 Euro. Das Schlusslicht bildet Brandenburg. Dort werden durchschnittlich 24.924 Euro für einen gebrauchten Golf verlangt (Quelle: t-online).

Hier die gesamte Liste der Bundesländer:

Bayern: 22.699 Euro

Baden-Württemberg: 23.183 Euro

Berlin: 22.417 Euro

Brandenburg: 24.924 Euro

Bremen: 21.416 Euro

Hamburg: 23.129 Euro

Hessen: 23.008 Euro

Mecklenburg-Vorpommern: 23.390 Euro

Niedersachsen: 22.574 Euro

Nordrhein-Westfalen: 22.794 Euro

Rheinland-Pfalz: 22.600 Euro

Saarland: 24.137 Euro

Sachsen: 23.042 Euro

Sachsen-Anhalt: 22.359 Euro

Schleswig-Holstein: 22.154 Euro

Thüringen: 23.518 Euro

Auf die Bundesrepublik gerechnet liegt der durchschnittliche Preis für einen gebrauchten Golf der Analyse zufolge bei 22.912 Euro.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch: Beim Preisvergleich von mobile.de spielen nicht nur verschiedene Ausstattungsvarianten keine Rolle. Auch die Faktoren, welche den Preis in den verschiedenen Bundesländern oder sogar bei unterschiedlichen Anbietern beeinflussen, fließen nicht mit ein.

So ist etwa in Brandenburg der Preis besonders hoch. Die geringe Bevölkerungsdichte kann sich mit weniger Auswahl bemerkbar machen, was wiederum den Preis pro Modell steigen ließe. Gleichzeitig ist das Lohnniveau niedriger, was sich wieder positiv beim Kaufpreis – aus Kundensicht – bemerkbar machen sollte.

Golf in Deutschland vor Ablösung?

Mag der Golf wegen seiner jahrzehntelangen Beliebtheit auf dem Gebrauchtmarkt auch immer noch eine echte Größe sein, geht die Zeit der Kompaktwagen bei den Neuzulassungen zu Ende. SUVs bestimmen hier seit einigen Jahren das Bild, Tendenz weiter steigend.

In einigen Jahren könnte der gebrauchte Golf schon nicht mehr der Taktgeber für den Gebrauchtmarkt sein. So steht intern bei Volkswagen etwa schon der T-Roc bereit, um im internen Spitzenduell anzutreten (Quelle: Statista).

Noch ein interner Konkurrent für den (elektrischen) Golf könnte der ID.2 werden:

