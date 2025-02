VW-Chef spricht Klartext: E-Autos gehört die Zukunft – der Grund ist so simpel wie wahr

Auf E-Autos wie den ID.7 und die anderen Modellen der ID-Familie zu setzen, ist für VW-Chef Oliver Blume der richtige Weg – trotz Gegenwinds und Absatzflaute. Für sein Stromer-Vertrauen liefert der Volkswagenchef einen bestechenden Grund.

VW-Chef Blume: E-Autos werden sich durchsetzen

Elektroautos – und dadurch ein Großteil des VW-Konzerns – haben es nicht leicht. Hohe Kauf- und Energiepreise, Diesel- und Benziner-Protektionismus, unsichere Rahmenbedingungen und eine lückenhafte Ladeversorgung tragen allesamt dazu bei, dass Stromer von den Höhenflügen der Jahre 2022 und 2023 inzwischen wieder weit entfernt sind.

Für Volkswagens Konzernchef Oliver Blume ist die Lage ernst, aber kein Grund am E-Auto an sich zu zweifeln: „Ich bin davon überzeugt, dass die Elektromobilität die Technologie der Zukunft beim Automobil ist, weil sie dem Verbrenner haushoch überlegen ist“, erklärt er im Interview mit dem ZDF.

Mit dieser Ansicht ist Blume nicht allein. Untersuchungen bestätigen seit langem, dass Elektroautos unter anderem viel effizienter arbeiten als Benziner oder Diesel. Selbst wer sich für ein E-Auto nicht aus Klimaschutzgründen entscheidet, kriegt objektiv das bessere Fahrzeug, wenn es mit Strom betrieben wird.

Dem im Weg stehen jedoch Strukturen, die die Verbrennertechnik behalten wollen – ob aus Nostalgie oder weil, so viel stimmt, viele Arbeitsplätze vom teuren Wechsel betroffen sein können. So wollen sich etwa die Unionsparteien dafür einsetzen, dass faktische Zulassungsverbot für Benziner und Diesel ab 2035 in der EU wieder zu kippen.

Trotz E-Auto-Zukunft: VW-Chef ist kein Fan des Verbrennerverbots

Auch Blume ist kein Fan von Regulierung, hält aber am Ziel für 2035 fest. Der Volkswagen-CEO ist allerdings der Meinung, dass die Überlegenheit von Elektroautos dafür sorgen werde, auch ohne zwingenden Zulassungsstopp für Verbrenner.

Unterstützung in Form von neuen Kaufprämien wie dem früheren Umweltbonus lehnt er allerdings ab. „Die sind ja immer temporär – und es fehlt manchmal auch an Verbindlichkeit“ – ein Seitenhieb auf das für viele überraschende Ende der Förderung im Dezember 2023.

Stattdessen spricht er sich dafür aus, den Kauf eines Elektroautos steuerlich geltend machen zu können. „Das wäre ein großer Anreiz, auf die Elektromobilität umzusteigen“, so Blume.

Mit den kommenden Sparmodellen will VW auch unter den E-Autos echte Volkswagen bringen:

