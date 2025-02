VW lässt spottbilliges E-Auto durchblicken – doch alle warten auf etwas anderes

VW hat es getan: Gegenüber Angestellten und kurz darauf der interessierten Öffentlichkeit haben die Wolfsburger einen ersten flüchtigen Blick auf den ID.1 gewährt. Das E-Auto soll für 20.000 Euro in Tiefpreisregionen vorstoßen, die VW lange nicht mehr abdeckt. Doch bis dahin wird es noch dauern.

VW zeigt erstes Bild vom ID.1 – dabei warten alle auf ein anderes E-Auto

Da ist er! VW zeigt den ID.1, das günstigste E-Auto der Wolfsburger. Für rund 20.000 Euro soll der kleine Stromer in der Basis erscheinen. Diese Preisgrenze steht seit langem fest. Was Kunden dafür eines Tages bekommen werden, wird mit dem ersten Blick auf eine Preview-Zeichnung nun erstmals deutlicher:

VW zeigt eine erste Vorschau für seinen Billig-Stromer ID.1, der um 20.000 Euro kosten soll. (© Volkswagen AG)

Zu erkennen sind schon einige Einzelheiten, wie das offenbar digitale VW-Logo an der Front. Puristen wird es freuen: Auch wenn VW sich mit dem ID.1 und weiteren Elektromodellen modernisieren will, bleiben wohl klassische Außenspiegel statt Kameras erhalten. Die Front wirkt insgesamt modern und – wie es sich für den inoffiziellen Polo-Nachfolger gehört – freundlich.

Die recht hohe Frontschürze scheint irgendwo zwischen bekannter Verbrenner-Optik und den bisherigen E-Autos der ID-Familie zu changieren. Angekündigt ist der ID.1 für 2027 – an diesem Zeitplan hält Volkswagen weiter fest. Mehr Details erwarten uns spätestens im März. Dann will VW das Showcar des ID.1 öffentlich vorstellen.

VW-Markenchef Thomas Schäfer kündigt an: „Ein erschwinglicher, hochwertiger, profitabler E-Volkswagen aus Europa für Europa: Das ist die Champions League des Automobilbaus“ (Quelle: Volkswagen). Hoffen wir, dass er recht hat. Denn VW kann gute Nachrichten dringend gebrauchen:

Der ID.2 ist zuerst dran – und es wird Zeit!

Wie es dann mit der Marktreife weitergeht, muss sich zeigen. Denn das Zeitpläne bei VW auch mal verschoben werden können, beweist ausgerechnet der ID.2, auf den derzeit E-Auto-Fans warten. Vorgestellt wurde das Konzept ID.2all bereits vor Jahren. Mehr Infos sollen ebenfalls in diesem Jahr folgen.

Der Marktstart war hingegen mal ebenfalls für 2025 angesetzt. Jetzt will VW das E-Autos für unter 25.000 Euro 2026 auf den Markt bringen – also nur ein Jahr früher als die nächst günstigere Version. Da lässt sich vermuten, dass die beiden Elektro-Volkswagen, die diesen Namen aufgrund des Preises tatsächlich verdienen, sich in die Quere kommen könnten.

