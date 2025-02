Statt E-Autos: Toyota setzt weiter auf Verbrenner – mit einer cleveren Idee

Toyota setzt weiter auf den Verbrennungsmotor, geht dabei aber neue Wege. Der japanische Autohersteller hat jetzt eine neue Motorengeneration vorgestellt, die nicht nur kleiner und effizienter ist. Sie hat auch noch ein echtes Ass im Ärmel.

Toyota: Motoren für verschiedene Kraftstoffe

Auf dem Tokyo Auto Salon 2025 hat Toyota zwei neue Verbrennungsmotoren vorgestellt. Der erste, ein 2,0-Liter-Turbomotor, wird gerade in einem GR Yaris für den Motorsport getestet. Der zweite ist ein 1,5-Liter-Motor, der ebenfalls mit Turbolader erhältlich sein wird.

Beide Motoren sind kompakter als ihre Vorgänger und können als besonderen Clou mit verschiedenen Kraftstoffen betrieben werden. Neben klassischem Benzin eignen sich die Motoren laut Toyota auch für synthetische Kraftstoffe und sogar Wasserstoff.

Durch diese neue Flexibilität will Toyota nach eigenen Angaben seine CO₂-Emissionen senken, ohne komplett auf E-Autos umsteigen zu müssen. Vor allem im Hybridbereich sieht der Konzern großes Potenzial für seine neuen Motoren (Quelle: Automobilwoche).

Dank ihrer Bauweise lassen sie sich laut Hersteller auch leichter mit Elektromotoren kombinieren und passen in Fahrzeugplattformen, die für E-Autos konzipiert sind. So sollen neue Designs mit niedrigeren Motorhauben und besseren Aerodynamikwerten entstehen.

Toyota: Hybrid statt nur Elektro

De weltgrößte Hybridhersteller geht davon aus, dass Hybridfahrzeuge auch in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle spielen werden – vor allem in Märkten, in denen die Ladeinfrastruktur für Stromer noch nicht ausreichend ausgebaut ist.

Laut Toyota bieten kleinere, leistungsstarke Verbrennungsmotoren in Kombination mit Elektromotoren die beste Lösung. Vor allem in den USA zeige sich das bereits: 2024 waren dort 43 Prozent der verkauften Toyota-Fahrzeuge elektrifiziert – die meisten davon Hybride. Auch weltweit nimmt der Anteil von Hybridfahrzeugen weiter zu, während der Absatz von reinen Elektroautos langsamer wächst als ursprünglich prognostiziert.

