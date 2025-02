Dott-Gruppenfahrt: So fahrt ihr mit Freunden

Ein Scooter, ein Handy – so lautete die Regel, bevor Anbieter wie Dott (ehemals Tier) und Lime die Gruppenfahrten eingeführt haben. Wie ihr eine Gruppenfahrt startet und mehrere Roller gleichzeitig mieten könnt, erfahrt ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Gruppenfahrt mit Dott – diese Regeln gelten

Auch wenn ihr in eurem Ort Roller von Dott leihen könnt, wird nicht überall die Option für Gruppenfahrten angeboten – das variiert je nach Stadt. Damit ihr eine Gruppenfahrt nutzen dürft, müssen alle Teilnehmer mindestens 18 Jahre alt sein und die AGBs gelesen haben.

Alle Teilnehmer der Gruppenfahrt verpflichten sich außerdem, die ausgeliehenen Roller ordnungsgemäß zu verwenden und abzustellen. Das soll heißen, dass ihr nicht mit mehreren Personen auf einem Scooter fahren und damit auch keine Stunts versuchen solltet. Kommt es dabei nämlich zu Schäden, muss derjenige dafür aufkommen, über dessen Account die Gruppenfahrt läuft. Baut ihr tatsächlich einen Unfall, solltet ihr dem Kundenservice zudem so schnell wie möglich Bescheid geben. Andernfalls könntet ihr euch in echte Schwierigkeiten bringen. Gleiches gilt, wenn ihr euch nicht an die Straßenverkehrsordnung haltet.

Anzeige

Dott Dott

Dott – Unlock your city Dott B.V.

Selbstverständlich tragt ihr auch die Gebühren für alle Fahrten selbst. Ihr müsst euch also selbst darum kümmern, euer Geld von euren Freunden wiederzubekommen. Ihr könnt und dürft die Miete eines Fahrzeugs nur beenden, wenn ihr es danach nicht mehr nutzen wollt.

Anzeige

So funktioniert die Gruppenfahrt bei Dott

Sofern ihr die Funktion an eurem Ort nutzen könnt, erscheint die Option „Gruppenfahrt“ mitsamt Logo auf der Startseite, also der Kartenansicht, über dem klassischen „Scannen & Losfahren“. Scannt anschließend die QR-Codes der Scooter, die ihr verwenden wollt. Diese findet ihr am Lenker. Insgesamt lassen sich auf diese Weise bis zu 3 Scooter gleichzeitig mieten.

Seid ihr am Ziel angekommen, beendet ihr die Miete, indem ihr im Menü auf „Gruppe verwalten“ tippt. Anschließend könnt ihr die Miete jedes Scooters einzeln beenden. Bewegt sich das Fahrzeug nicht mehr, stoppt die Miete automatisch nach 30 Minuten. Vergesst nicht, dass die halbe Stunde noch immer zur Miete gehört und ihr dafür zahlt. Die Mietdauer endet automatisch je nach Stadt entweder nach 1 oder 2 Stunden. Wollt ihr noch weiter fahren, müsst ihr eine weitere Fahrt starten.

Im Video erfahrt ihr, was beim E-Scooter-Fahren erlaubt ist – und was nicht!

E-Scooter in Deutschland: Was ist erlaubt? Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.