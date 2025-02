E-Scooter-Anbieter Dott: Beschwerde einreichen & Konto löschen

Wenn die Dott-App oder der E-Scooter nicht richtig funktioniert, bleibt oft nur der Weg, sich beim Kundenservice zu beschweren. Hier erfahrt ihr, wie ihr eine Beschwerde einreicht und euer Konto bei besonders unangenehmen Vorfällen direkt löschen könnt.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ihr euch bei Dott beschweren könnt. Die einfachste und direkteste Option ist der Kontakt zum Kundenservice – vor allem, wenn ihr schon ein Konto habt, wird euch hier meist schneller geholfen. Den Chat findet ihr in der App unter „Hilfe & Rechtliches“, dort einfach auf „Kontaktiere uns“ tippen und eine Nachricht an den Support senden. Wenn ihr lieber telefonisch Kontakt aufnehmen möchtet, könnt ihr diese Nummer wählen:

Hinweis: Bitte beachtet, dass ihr am Telefon auch nur mit Menschen redet, die ihren Job machen und in den meisten Fällen nicht an eurem Problem Schuld haben. Bleibt freundlich und schildert eurer Problem sachlich, dann bekommt ihr schnell Hilfe bei eurem Anliegen.